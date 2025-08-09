El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aspecto del Calypso en 2007, antes de su traslado a Turquía. AFP

El Calypso permanece al borde del abandono en un astillero turco

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:20

Si ahora es noticia la mala situación del submarino Saga, hace tiempo que dejaron de serlo las desdichas que ha ido acumulando el Calypso, ... el legendario barco oceanográfico de Cousteau, que sufrió un incendio en el astillero de Turquía en el que iba a ser restaurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  2. 2

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  3. 3

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  4. 4 Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  6. 6

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  7. 7 Un motorista resulta herido en un accidente en la A-8 en Zierbena
  8. 8

    El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi
  9. 9

    «María dice que en Bilbao no se liga. En Madrid sale con tres a la vez»
  10. 10

    Sergio Navarro, que se fue de Lezama por «motivos familiares», entrena a un club húngaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Calypso permanece al borde del abandono en un astillero turco

El Calypso permanece al borde del abandono en un astillero turco