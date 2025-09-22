El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo del economato del centro penitenciario de Basauri. E. C.

Un cajero automático en prisión

Antes de final de año se instalarán máquinas inteligentes para gestionar el dinero en efectivo en las cárceles de Bizkaia y Álava

Alba Peláez

Alba Peláez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:49

Los cajeros automáticos llegan a las prisiones vascas para agilizar los trámites que impliquen la retirada o el ingreso de efectivo. Estas máquinas inteligentes, que ... ya funcionan en el penal de Gipuzkoa, permitirán entregar dinero a los reclusos que tengan salidas autorizadas o a las familias de internos que cuenten con peticiones de pago debidamente aprobadas. Hasta ahora, estas gestiones entrañaban cierta complejidad y debían realizarlas los funcionarios. Se espera que con la nueva tecnología se agilicen las diligencias.

