«Ya le hemos buscado hueco», dice la ganadora del sorteo del televisor para suscriptores ON+ Leire Bragado recoge el televisor que ha ganado en el sorte. / E. C. Leire Bragado y su familia forman parte de la familia ON+ desde el principio: «En casa siempre nos informamos con EL CORREO» EL CORREO Lunes, 4 marzo 2019, 17:03

Ser ON+ tiene premio. Y no lo decimos por decir. Ni porque eso suponga disfrutar de una información completa y de calidad. Lo decimos porque también te puede tocar algún regalo... de los que se disfrutan y de los que se tocan. La joven Leire Bragado y su familia lo pueden contar en primera persona. Y de hecho, se les nota a la legua que la experiencia les ha gustado.

Se han llevado una tele solo por apuntarse al sorteo entre suscriptores de febrero. «Lo hicimos por hacer, no teníamos ninguna esperanza, pero pensamos '¿y por qué no?'». En casa de los Bragado se informan a través de EL CORREO y cuando se puso en marcha el proyecto ON+ ni se lo pensaron. «Siempre hemos leído el periódico en papel y la web», cuenta la joven. Ahora, con la aplicación están muy satisfechos y no tienen que preocuparse de los límites para consultar noticias. «Es muy práctico», defiende.

Hace unos días, Leire recibió una llamada inesperada. Desde EL CORREO le anunciaban que había sido la ganadora de un 'smart TV' desde el que no solo se puede ver la televisión si no, incluso, navegar por internet y demás. «No nos lo creíamos. ¡Si nunca nos ha tocado nada!», se ríe la joven.

Por supuesto, en casa ya le han hecho hueco al aparato: «Lo tenemos bien pensado». Y seguro que no descartan participar en otros sorteos para los suscriptores ON+, en los que puedes ganar entradas, visitas especiales a museos, etc. Si te está dando un poco de envidia, piensa que tú también puedes. Solo tienes que convertirte en ON+ y apuntarte.