El brote de listeriosis, con una víctima mortal y 114 enfermos, no afecta por ahora al País Vasco Las partidas de la carne infectada por la bacteria Listeria se han comercializado por una empresa con sede en Sevilla. La carne contaminada de Andalucía está bajo control, «pero no se descartan casos en Euskadi porque la incubación es larga», advierte Osakidetza ISABEL URRUTIA CABRERA Miércoles, 21 agosto 2019, 00:40

El brote de listeriosis ya se ha cobrado su primera víctima mortal, una anciana de 90 años, y hay más de 114 infectados (entre ellos, 18 embarazadas y 2 recién nacidos), todos ellos en Andalucía. Una de las gestantes ha perdido a su bebé. Se investiga también un caso en Madrid, cuatro en Extremadura y se baraja la «sospecha clínica» de dos en Cataluña. De momento, no hay ningún afectado en el País Vasco. «Se tiene la certeza de que no se han distribuido lotes de la carne infectada y no hay constancia de ninguna persona con síntomas de la infección que haya sido tratada en ambulatorios o en hospitales», subrayan fuentes del Departamento de Salud del Gobierno vasco. También dejan claro que «no se puede descartar que haya enfermos más adelante».

Una advertencia que se explica porque el periodo de incubación oscila entre las dos y las ocho semanas; y, en el caso de las embarazadas, se prolonga hasta tres meses. El origen de esta infección alimentaria se encuentra en unos lotes de carne mechada, facturados en Sevilla, que empezaron a distribuirse hace tres meses en Andalucía y Extremadura. «También llegaron en cantidades mínimas a Castilla-La Mancha (450 gramos) y Tenerife (1,4 kilos)», apuntaba ayer la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo. Desde el viernes, nada más activarse la alerta sanitaria a nivel nacional, está prohibida la venta del producto contaminado. Este brote de listeriosis es el más masivo sufrido hasta ahora en España. Lo normal es que esta afección tenga una incidencia de tres casos por cada millón de habitantes.

Sanción a la empresa

Todas las partidas infectadas (de la marca Magrudis) se han retirado «y la posible sanción a la empresa vendrá a posteriori, una vez que sepamos dónde y cuándo se produjo el fallo en la cadena de elaboración». En estos momentos, ha recalcado la ministra, la prioridad es atajar el brote «y reforzar la vigilancia epidemiológica». Los protocolos han funcionado a nivel nacional con rapidez. En cuanto las autoridades andaluzas activaron la alerta sanitaria, la Red de Seguridad Alimentaria Española hizo lo propio para que las comunidades autónomas tomaran medidas. Ninguna se ha quedado rezagada.

«La reacción ha sido inmediata. No se ha perdido ni un minuto», ha insistido Carcedo. De ahí que haya criticado duramente a FACUA-Consumidores en Acción, que reclamaba ayer la alerta sanitaria nacional, «cuando ya estaba activada desde el pasado viernes». A partir de ahora, los centros de atención primaria de toda España estarán muy pendientes de cualquier caso que responda a la sintomatología de la listeriosis (fiebre, dolores de cabeza y diarrea), para evitar que la infección se extienda al sistema nervioso. Las embarazadas, los niños pequeños, los ancianos y las personas con el sistema inmunológico deprimido son grupos especialmente sensibles a la enfermedad.

En el País Vasco es muy poco habitual. Apenas 70 casos al año, según los últimos informes, que datan de 2017. La inmensa mayoría se producen como consecuencia de la moda del 'crudismo', que alienta la ingesta de leche recién ordeñada, agua de manantial y verduras pasadas por el grifo. Un hábito de consumo posmoderno y tremendamente irresponsable, porque la listeria puede llegar a ser mortal.

Ahora los afectados, sin embargo, no han cometido ninguna imprudencia. Compraron la carne mechada con la convicción de que se había elaborado conforme a los procedimientos de higiene y manipulación que impone la ley. De momento, no hay enfermos de listeria en Euskadi pero la itinerancia veraniega puede traer consigo algunas sorpresas desagradables. «No son pocos los vascos que disfrutan de sus vacaciones en el sur de España y también en las islas Canarias. Por eso, de aquí al otoño, los 'médicos centinela' que actúan en Euskadi redoblarán su control», anuncia el Departamento de Salud del Gobierno vasco.

EN SU CONTEXTO ¿Qué es? La listeriosis es una enfermedad causada por la bacteria listeria que infecta a las personas a través de alimentos contaminados. 3 casos por cada millón de habitantes es la incidencia media. Los brotes masivos resultan muy raros. Productos más sensibles Lo más habitual es que sean leche cruda, queso sin pasteurizar, embutidos, patés, carne cruda o poco cocinada.. Medidas de prevención La listeria aguanta bien el frío, pero no el calor. Hay que cocinar los alimentos por encima de 70 grados y preservarlos a partir de menos de 4 grados para eliminar la bacteria. Periodo de incubación De dos a ochos semanas (tres meses en las embarazadas). Grupos más sensibles Niños pequeños, ancianos, embarazadas y personas con enfermedades crónicas o inmunodepresoras. Síntomas y evolución Puede manifestarse como una gastroenteritis con algo de fiebre o llegar a síntomas muy graves como meningitis en fetos y bebés. En casos extremos, puede dejar secuelas neurológicas o provocar la muerte.

¿Qué son exactamente los 'médicos centinela' (también llamados 'vigía')? Un colectivo fundamental en el sector de la Salud Pública. Son especialistas que forman parte de la Red de Vigilancia Epidemiológica del País Vasco y trabajan en atención primaria. Se encargan de dar la alerta en cuanto detectan enfermedades de fácil contagio, desde la gripe a la tuberculosis, la sífilis, la hepatitis A o la listeria. El periodo de incubación de esta última afección -entre dos semanas y tres meses - exige reforzar las cautelas. Si se tienen molestias que cursan como una gastroenteritis con algo de fiebre, siempre es aconsejable acudir al médico. Pero con más razón ahora para descartar una listeriosis.

El contagio se produce por la ingesta de alimentos y nunca de persona a persona. Se trata con antibióticos y, una vez curada, no se mantiene latente en el organismo. Se erradica totalmente. Basta un análisis de sangre u orina para confirmar la infección que causa la bacteria 'Listeria moncytogenes'. Así de sencillo.