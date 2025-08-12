Un británico lleva caminando 27 años para llegar a casa

Rochell De Oro Salgado Martes, 12 de agosto 2025, 18:44 Comenta Compartir

Hace más de un cuarto de siglo, un hombre partió de uno de los rincones más australes del planeta con un propósito tan sencillo como extraordinario: volver a su casa, en Hull, Inglaterra, solo con sus propios pasos. Karl Bushby inició en 1998 lo que se convertiría en una de las expediciones a pie más largas y difíciles de la historia moderna. Un recorrido que aún hoy, 27 años después, sigue adelante.

Bushby se formó como paracaidista militar, una experiencia que no solo forjó su fuerza y resistencia física, sino también su capacidad para enfrentar la adversidad. Fue precisamente esa tenacidad la que lo impulsó a comenzar este proyecto casi inimaginable. Unir el extremo sur de Sudamérica con su hogar en el norte de Europa, a pie, sin utilizar ningún medio de transporte.

Atravesar el infierno

Inició desde Punta Arenas, en Chile, con apenas una mochila y un mapa. El trayecto no estuvo exento de obstáculos. La selva del Darién, que divide Colombia de Panamá, es una de las zonas más inhóspitas y peligrosas del planeta. Vegetación densa, ríos caudalosos y grupos al margen de la ley hacen parte del recorrido. Para muchos, cruzar ese tramo es casi imposible, pero Bushby no solo lo atravesó: lo vivió, luchando contra la humedad, la fauna salvaje y la incertidumbre constante. La selva lo detuvo durante años, pero no lo venció.

Al atravesar el 'infierno' del Darién, continuó con su travesía hacia el norte, hasta llegar a Alaska. Allí enfrentó un nuevo desafío a prueba de humanos: cruzar a pie el estrecho de Bering, un tramo helado que separa América de Asia. A pesar del peligroso hielo resquebrajado y las temperaturas extremas, el exparacaidista completó el desafío, convirtiéndose en uno de los pocos humanos que han caminado entre dos continentes en esas condiciones extremas.

En su cuenta personal ya se suman más de 80.000 kilómetros recorridos y más de 17 países atravesados. La travesía no solo implica esfuerzos físicos, sino también un esfuerzo constante contra la burocracia y las fronteras políticas. Visas denegadas, detenciones y prohibiciones de entrada han marcado momentos de tensión y pausa en su avance. En Rusia, por ejemplo, le prohibieron la entrada durante años, lo que lo obligó a retroceder y negociar hasta recuperar el permiso para continuar.

Su vida en el camino ha sido de absoluta soledad y sacrificio, aunque ha contado con la ayuda de los padres, quienes al inicio de la expedición le enviaban dinero, y a su causa se han sumado donaciones y patrocinios que destacan su enfoque minimalista. Bushby ha tenido que gestionar su alimentación y recurrir a la hospitalidad de comunidades locales para descansar.

Actualmente, tras 27 años caminando sin pausa significativa, se encuentra a pocos miles de kilómetros de su destino final: Hull. A pesar de todos los retrasos que ha tenido, espera complementar su recorrido a finales del 2026 y decir que es uno de los pocos aventureros que han intentado cruzar el mundo caminando.

