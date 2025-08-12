El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un bombero explica cómo actuar ante un avión que descarga agua en un incendio

Adrián, bombero y Técnico en Emergencias y Protección Civil, advierte de los peligros

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Martes, 12 de agosto 2025, 13:17

El fuego está asolando España. En León, Madrid, Cádiz, Galicia... son varios los puntos del país donde los servicios de emergencia están empleándose a fondo para acabar con las llamas. Unos trabajos en los que también actúan aviones y helicópteros, que descargan agua sobre zonas afectadas. Unas labores muy importantes para acabar con los incendios.

Sin embargo, hay que prestar mucha atención cuando una de estas aeronaves echa el agua desde el cielo. Adrián, bombero y Técnico en Emergencias y Protección Civil, explica de los peligros que existen si ese agua nos alcanza.

Así, un helicóptero ligero carga unos 1.300 litros y suele realizar la descarga a una altura mínima de cuatro metros, mientras que uno más pesado puede echar unos 2.500 litros desde unos seis metros. Por su parte, hay hidroaviones que pueden almacenar más de 3.500 metros. Eso sí, la arrojan desde al menos 46 metros de altura.

Esas enormes cantidades de agua son muy peligrosas en caso de impacto contra una persona. Tanto que pueden «causar la muerte», según asegura Adrián. Por ello, los pilotos ceben cerciorarse de «ausencia de gente al 100%».

Para evitar cualquier incidente, estas aeronaves activan una sirena a modo de aviso para que todos los equipos terrestres que puedan verse en la zona sean alertados.

Este experto también da una serie de recomendaciones a seguir si estos aparatos van a descargar agua sobre las personas. En caso de estar en una zona sin arbolado, aconseja tumbarse boca abajo en el suelo, «con la cabeza en dirección a donde viene la descarga, evitando la formación de huecos entre el cuerpo y el suelo». También se deben abrir las piernas e intentar «tensar todo el cuerpo». En caso de llevar una herramienta, recomienda «tirarla lejos» y después buscarla.

En caso de existir árboles, hay que buscar cobijo bajo «uno sano y gruesos» y colocarse en «su parte contraria a la que venga la descarga». También se debe poner una rodilla en el suelo y la otra flexionada mientras miramos hacia abajo. No obstante, Adrián, afirma que hay ciertas «desventajas», ya que al recibir la descarga cualquier cosa que arrastre el agua podría impactar contra la persona, como por ejemplo, caída de ramas.

Este bombero también advierte que no se debe hacer. Así, no se debe esperar una descarga de pie o de cuclillas. «De pie podemos sufrir más daños al tener más superficie del cuerpo expuesta. Y de cuclillas las posibilidades de salir rodando son altas», afirma.

