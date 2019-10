'Blob', el bicho raro de la biología 'Blob' se desplaza como un animal y se reproduce por esporas como un hongo. La estrella del zoo de París no tiene cerebro pero es inteligente, cuenta con 720 sexos diferentes y se alimenta de copos de avena. Un moho con personalidad PAULA DE LAS HERAS Viernes, 18 octubre 2019, 07:25

No es un animal. No es un vegetal. Tampoco es un hongo. No tiene ni boca ni estómago pero digiere. Aprende sin tener cerebro. No es ni macho ni hembra, sino que cuenta con al menos 720 sexos diferentes. Es prácticamente inmortal. Pero no se asusten, no es un extraterrestre. Vive con nosotros desde hace 500 millones de años y posiblemente se lo hayan cruzado en el bosque o incluso en algún sótano húmedo. Es el 'blob', una auténtica rareza biológica que desde este fin de semana se expondrá en el zoo de París, el primero del mundo en incluir a este mixomiceto entre sus residentes.

El 'physarum polycephalum', un moho mucilaginoso, escapa a las categorías clásicas de la biología. Produce pigmentos como las plantas. Se desplaza y se alimenta como un animal -en los laboratorios es conocido su gusto por los copos de avena- y se reproduce por esporas como un hongo. Compuesto por una sola célula, el blob es capaz, sin embargo, de comportamientos complejos. Una criatura que desafía las leyes de la biología y que provoca fascinación, de ahí su nuevo hueco en el zoo parisino, donde ha sido instalado en un terrario al abrigo de la luz y la sequedad.

Es posible que con competidores como las jirafas o los pingüinos, el modesto blob pase desapercibido. Verlo en acción solo está al alcance de los más pacientes. Se desplaza a una velocidad de un centímetro a la hora, cuatro si está muy hambriento. Tampoco cuenta con el componente adorable de los lémures o los chimpancés. Es viscoso y tiene el aspecto de un blandi-blub amarillo, que se ramifica como los nervios de una hoja de col. Si las condiciones son propicias, puede duplicar su tamaño en un día y alcanza hasta los 10 metros de longitud.

No tiene cabeza, patas, órganos ni tan siquiera cerebro. Sin embargo, diferentes experimentos han demostrado que es capaz de comportamientos inteligentes. Es capaz de encontrar el camino de salida más corto de un laberinto. En 2010, un equipo japonés descubrió que también podía resolver problemas más complejos. Colocaron una de estas criaturas en una placa en la que había diferentes fuentes de alimento, que recreaban el mapa de Tokio y sus ciudades satélite, intercambiando los accidentes geográficos por puntos de luz con diferente intensidad (a los 'blob' no les gusta la luz). El blob consiguió unir todos esos puntos de la forma más eficiente posible, y creó un mapa muy parecido a la red ferroviaria existente, que había tardado años en ser optimizada.

«Lo fascinante del 'blob' es que cuestiona conceptos como la edad, la inteligencia o el propio individuo», explica el primatólogo y etólogo (especialista en comportamiento animal) Luca Morino, que será responsable de esta criatura en el zoo. «Si cortas un 'blob' por la mitad se crean dos 'blob'. Si pones un 'blob' que ha aprendido, por ejemplo, a superar un obstáculo junto a otro individuo, ambos se fusionan en uno solo y comparten la información. Puede pasar años hibernando esclerotizado y 'revivir'. Es mágico».