Bizkaia se prepara para un fin de semana loco: de 36 grados y playa a sacar la chaqueta y el paraguas en solo unas horas Euskalmet advierte de la llegada inminente de un viento sur «intenso» que provocará una gran subida del mercurio. La provincia estará en aviso amarillo desde el mediodía por temperaturas extremas

A. Mateos Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:15 | Actualizado 11:43h.

Bizkaia se prepara para la llegada de un fin de semana completamente loco en cuanto a la previsión meteorológica se refiere. La agencia vasca de meteorología, Euskalmet, advierte en su parte de la llegada inminente de un viento sur «intenso» que provocará una gran subida de la temperatura. Los termómetros volverán a sobrepasar los 35 grados este sábado en una jornada donde los vizcaínos podrán aprovechar para escaparse a la playa, un plan que parecía haberse quedado olvidado con la llegada de septiembre.

Ya desde hoy, viernes, los vizcaínos disfrutan de un clima apetecible. El mercurio ronda los veinte grados desde primera hora de la mañana y se espera que llegue a los 26 a lo largo de la tarde, especialmente cuando el viento comience a soplar de forma intensa desde el sureste en zonas de interior.

Para mañana sábado se espera la jornada más calurosa del fin de semana. De hecho, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha activado el aviso amarillo por temperaturas extremas a partir de las doce del mediodía y por riesgo de incendios forestales durante toda la jornada. El día amanecerá con calor debido al viento sur que golpeará toda la noche y más pronto que tarde el termómetro se disparará por encima de los 30 grados, hasta alcanzar los 36 en las horas centrales. El cielo estará completamente despejado en lo que puede ser el último gran día del verano. La alerta se prolongará hasta las ocho de la tarde en la costa y zona cantábrica interior.

Ya por la noche, el tiempo dará un giro de 180 grados. El viento volverá a ganar fuerza pero esta vez golpeará desde el noroeste en la costa, lo que llevará a un descenso de las temperaturas. Los vizcaínos se despertarán el domingo con la presencia de nubarrones que aumenten la sensación de bochorno en el ambiente. Porque a pesar de que está previsto que bajen las temperaturas, el cambio será mínimo, en concreto, de unos ocho grados, según calcula Euskalmet. La nubosidad, además, irá a más a medida que pasen las horas. Incluso habrá probabilidades de chubascos por la tarde-noche en la costa.

Para rematar el fin de semana, el lunes será uno de esos días poco apetecibles. Bizkaia amanecerá bajo un cielo muy nuboso y con la amenaza de precipitaciones. Además del paraguas, los vizcaínos también deberán sacar la chaqueta del armario porque las temperaturas volverán a sufrir un importante descenso el lunes. La previsión es que no se superen los veinte grados.

