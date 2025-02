EH Bildu aprueba un parque eólico en Álava «por imperativo administrativo»

El despliegue de las renovables se prepara para dar un nuevo paso hoy. El pleno del Ayuntamiento de Oion, en Álava, dará luz verde esta tarde (20.00 horas) al plan especial para que el parque eólico de Labraza se haga realidad. Aixeindar, la empresa ... que une a Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía (EVE) para promover centrales de energía verde, obtendrá así los últimos permisos -en este caso, urbanísticos- en su recorrido burocrático.

Tras este trámite la pelota estará en el tejado de Iberdrola y del Gobierno vasco. Ahora es Aixeindar quien debe pedir la licencia de obra para empezar a instalar los aerogeneradores. Antes de dar ese paso, no obstante, es necesario que la cotizada vizcaína despeje la incógnita de qué aerogenerador instala en la villa amurallada. Inicialmente el proyecto se tramitó con unos molinos de 5 megavatios de Siemens Gamesa que están teniendo muchos defectos y que son responsables de las millonarias pérdidas que ha registrado la firma en los últimos años. Sin embargo, ahora la empresa podría cambiar por modelos más pequeños o de otro fabricante que no arrastre los defectos de Gamesa.

La decisión de Oion llega marcada por la polémica. Y es que el Consistorio que hoy dará luz verde al complejo eólico está gobernado por EH Bildu, que en los últimos años ha oscilado entre el 'no' a los proyectos y el posibilismo con centrales como la de Statkraft en Aramaio, ya decaída. En este caso de Labraza el regidor del municipio, José Manuel Villanueva alega que no queda más remedio que dar luz verde a los planes de Iberdrola y el EVE «por imperativo administrativo».

«Magnífica noticia»

Sin embargo, el diputado general difundió ayer una versión diferente. Preguntado por el pleno de Oion, Ramiro González (PNV) se felicitó por la «magnífica noticia» del 'ok' del Consistorio gobernado por Bildu, del que dijo que ha «agilizado todos los procesos para facilitar esta instalación», ha sido «colaborativo, rápido y ha trabajado codo con codo con la compañía para facilitar la instalación del parque».

El regidor de Oion salió ayer al paso de estas palabras. «He estado y estoy en contra del proyecto, pero por imperativo administrativo hay que dar cauce a esa petición. La alternativa sería la prevaricación, y no he estado en política durante 15 años para salir por la puerta de atrás por prevaricar», indicó. Durante las negociaciones, Iberdrola llegó a ofrecer una comunidad energética a los vecinos de Labraza, pero no se llegó a un acuerdo. En la villa, el rechazo es frontal. Pese a ello, la iniciativa de Aixeindar generará pingües beneficios para las juntas de los concejos afectados por el proyecto, que se embolsarán la mitad del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones (ICIO) y el 85%de otras cargas fiscales como el IBI o el IAE.