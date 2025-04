Beatriz Corredor, la exministra de Zapatero que preside Red Eléctrica con un sueldo de 546.000 euros al año

Beatriz Corredor (Madrid, 56 años) es la presidenta de Redeia, la antigua Red Eléctrica Española, la compañía participada por el Gobierno que está en el ... punto de mira después del gran apagón que este lunes dejó sin suministro de luz a la Península y algunos puntos de Francia. Ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero (2008-10), con diferentes puestos de responsabilidad en el PSOE, la madrileña es una de las directivas mejor pagadas del país, con un sueldo anual de 546.000 euros, según los datos de 2024. Cuenta con una amplia formación en Derecho, pero hasta 2020, fecha en la que accedió a su actual ocupación, no ha tenido ninguna vinculación con el sector eléctrico. Fue Pedro Sánchez el que la situó poco antes del estallido de la pandemia en Redeia en sustitución de Jordi Sevilla, que salió de forma abrupta de la firma.

El lunes a las 12.33 horas, España se paralizó. Desde entonces, Corredor no ha realizado ninguna declaración pública ni ha ofrecido ninguna explicación sobre lo sucedido. Sí han hablado algunos portavoces de la compañía, pero ella ha permanecido en la sombra durante una crisis nunca antes vivida en la historia del país. Hace un tiempo, la presidenta de Redeia negó la posibilidad de que se produjera una crisis de estas características. Un apagón es imposible, vino a decir, porque «el sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tiene unos componentes más avanzados. Lo primero que le diría a todo el mundo es que 'tranquilos, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar'».

Corredor, según los datos que publica en su página web Redeia -participado por el Estado a través de la SEPI-, tiene una gran experiencia dentro del mundo del Derecho Civil y en el ámbito de la mujer, además de ser profesora en la Universidad de Nebrija. Se licenció en 1991 por la Universidad Autónoma de Madrid y dos años más tarde ingresó en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, una de las oposiciones más duras y complicadas. En el curriculum ofrecido por la propia compañía, presenta una decena de cargos adicionales, entre ellos el de vicepresidenta del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, miembro del Consejo Académico del Norman Foster Institute, del Consejo Asesor de WomenCEO, mentora de la Fundación Endeavor España... Ninguna relacionada con la energía o la electricidad, su actual responsabilidad.

Siempre ligada al PSOE

Tampoco en su amplio historial político ha trabajado en ese ámbito. Se afilió al PSOE en 2003 y ha sido, por ejemplo, diputada por Madrid y presidenta de la Comisión de Justicia. Se unió a Pedro Sánchez en su intento de recuperar la secretaria general del PSOE y cuando lo logró, el actual presidente la nombró secretaria de Área de Ordenación del Territorio y Política Públicas de Vivienda de la Comisión Ejecutiva del partido. También ha sido presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, donde sustituyó a José Félix Tezanos, actual presidente del CIS, concejal del Ayuntamiento de Madrid... Destaca de Corredor su amplia experiencia en el ámbito de la vivienda y el sector «inmobiliario, urbanístico, civil, mercantil, hipotecario, fiscal, procesal y administrativo, tanto en el sector privado como en el público».

Se elogia en la web de Redeia «su experiencia en la negociación y formación de voluntad de órganos colegiados, en la dirección de relaciones institucionales al más alto nivel con Administraciones públicas nacionales (Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos) e internacionales (UE, EE UU, Latinoamérica, Rusia, Turquía, Singapur), con entidades financieras y empresas del sector inmobiliario y de otros sectores industriales y con Colegios profesionales, Asociaciones, ONGs. Ha ejercido también responsabilidades de interlocución con medios de comunicación y gabinetes de prensa».