BBVA y Gobierno vasco abren una exposición que recorre la transformación de Bizkaia de 1900 a 1957

El Archivo Histórico de Euskadi acoge desde este viernes y hasta el 6 de abril de 2026 en su sede de Bilbao la muestra 'Crónica ... de una transformación (1900-1957)', una exposición organizada de forma conjunta por el Gobierno vasco y BBVA que recorre la evolución económica del País Vasco durante la primera mitad del siglo XX a partir de los fondos históricos del banco vasco.

Esta muestra, de acceso libre y gratuito, es la segunda parte de 'Una visión de la historia económica de Bizkaia (1857-1905)', la exposición con la que se celebró la firma en 2023 del convenio entre BBVA y el Departamento vasco de Cultura y Política Lingüística para dar a conocer la historia económica de Euskadi a partir de fondos documentales empresariales, familiares e institucionales del banco.

Para explicar el sentido del convenio y de la misma exposición, Andoni Iturbe, viceconsejero de Cultura y Política Lingüística, citó al historiador británico David Armitage. «En uno de sus libros, 'Manifiesto por la historia', él reflexiona sobre una idea que a nosotros, en el departamento, nos inspira. Y es que, dice Armitage, hay que darle futuro al pasado. El pasado tiene que tener necesariamente un futuro». De ahí la necesidad de no solo utilizar, sino de abrir y divulgar los contenidos de los grandes archivos.

Esta exposición «habla y trata de una época de transformación social, económica y cultural», la de la primera mitad del siglo XX, que en Bizkaia estuvo marcada por el auge de la industria y la minería, con el crecimiento demográfico asociado y las consiguientes tensiones sociales, pero también por el corte que supuso la Guerra Civil y la reconstrucción posterior, en la dictadura. «Esta exposición nos tiene que ayudar a inspirarnos y a conocer qué ocurrió en esa época transformadora del territorio, del país, de la economía, de los pueblos, de la sociedad, de la cultura», añadió Iturbe en la rueda de prensa.

Por su parte, la directora de Banca Privada Territorial Norte del BBVA, Elisa Dorronsoro, explicó que «la muestra pone de relieve algunos de los momentos más representativos de la historia económica y social del País Vasco durante la primera mitad del siglo XX», así como la «estrecha vinculación con el desarrollo industrial, financiero y cultural en Vizcaya» del Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, de los que nacería el BBVA.

Gabinete de curiosidades

La muestra está organizada en cuatro secciones y se compone de «197 piezas» que forman «una suerte de gabinete de curiosidades», como la definió Dorronsoro. El concepto es acertado, porque en la exposición hay, entre otras cosas, pesetas emitidas por el Gobierno de Euzkadi durante la Guerra –y también céntimos acuñados por los ayuntamientos de Nulles y Gratallops, Tarragona–; correspondencia y libros de actas; el contrato manuscrito en caligrafía exquisita de la adquisición de un local en Londres a principios del siglo XX; Los planos y alzados del Banco de Bilbao en la calle de Alcalá de Madrid, obra del arquitecto Ricardo Bastida; calculadoras y máquinas de escribir antiguas; un despacho completo de dirección, con todo su mobiliario, de finales del siglo XIX y comienzos del XX; una caja fuerte; fotos diversas, como la de los empleados de una sucursal en Jaén en 1941; un título del Gobierno chino depositado en la Oficina del Banco de Bilbao en París para su custodia en 1913... Y por supuesto obras de arte: cuadros, ilustraciones y bocetos firmados por artistas como Losada, Arrúe, Arteta o Guinea.

Todo este material conforma un recorrido cronológico que comprende la etapa en la que el banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya) ampliaron su presencia nacional e internacional y financiaron proyectos estratégicos, tanto en el País Vasco – como Altos Hornos de Vizcaya o Hidroeléctrica Ibérica– como en el resto del territorio español, expansiones que contribuyeron «de manera decisiva al crecimiento regional y nacional».