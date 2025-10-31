El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mobiliario de un despacho de dirección de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Yvonne Iturgaiz

BBVA y Gobierno vasco abren una exposición que recorre la transformación de Bizkaia de 1900 a 1957

La muestra, abierta en el Archivo Histórico de Euskadi desde el 31 de octubre hasta el 6 de abril, refleja la evolución de la economía vasca en la primera mitad del siglo XX a través de los fondos de la colección del banco

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:39

Comenta

El Archivo Histórico de Euskadi acoge desde este viernes y hasta el 6 de abril de 2026 en su sede de Bilbao la muestra 'Crónica ... de una transformación (1900-1957)', una exposición organizada de forma conjunta por el Gobierno vasco y BBVA que recorre la evolución económica del País Vasco durante la primera mitad del siglo XX a partir de los fondos históricos del banco vasco.

