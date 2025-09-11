Un bar sorprende por su decisión de cobrar por cargar el móvil Algunos clientes solicitan en estos establecimientos conectar sus dispositivos

Bruno Vergara Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:56

«Cargar el móvil tiene un coste de dos euros. Disculpen las molestias, gracias». Así de claro lo deja un bar en un cartel en el que, sobre fondo amarillo y con letras rojas y el dibujo de un móvil y un cargador, avisa a los clientes del coste por esta acción.

Hoy en día, el móvil lo utilizamos para todo. Hasta cuando no es necesario, seguimos con él pegado a la mano. Tanto uso tiene sus consecuencias sobre la batería, que se agota antes de acabar la jornada. Son muchas las personas que se ven apuradas cuando el teléfono se les va a apagar. Y no solo porque vayan a recibir algún mensaje o llamada importante, sino porque ya no se puede vivir sin este aparato.

Así las cosas, cuando la batería está a punto de agotarse, algunos clientes piden a los responsables del bar si le pueden cargar el dispositivo. Esta petición parece que ha enfadado a los que regentan un local, ya que avisan del cobro por esta acción.

El cartel en cuestión ha sido publicado en X (antes Twitter) y ha encendido a los usuarios de esta red social. «El coste de cargar un móvil es insignificante. Menos de 1 céntimo. Cobrar dos euros, para mí es abuso. Otra cosa es la molestia que den clientes pesados», expone Joaquín. «La luz no es un servicio que provea un bar por defecto. Si decides comercializar el servicio y lo incluye en la carta de precios y paga los impuestos de las ventas, me parece lícito», opina otro.

«Ofrece un servicio e informa del precio. Luego tu decides si lo compras o no. Perfecto», dice uno al que el cobro le parece bien. Sin embargo, Bryan no lo ve así. «Puedes ser cutre pero otra cosa es demostrarlo, me parece que es quedar mal de una manera absurda».

