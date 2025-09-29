Una banda de narcos tortura y mata a tres chicas jóvenes y lo emite en directo Los cuerpos sin vida de las tres jóvenes fueron encontrados enterrados en el patio de una vivienda

Argentina está conmocionada por el brutal asesinato de tres jóvenes que fueron torturadas y descuartizadas por una banda de narcotraficantes a las afueras de Buenos Aires. Una atrocidad que emitieron en directo a través de un chat en redes sociales.

Las tres chicas, Brenda del Castillo y Morena Verdi –de 20 años– y de Lara Gutiérrez –de 15 años–, fueron vistas pr última vez el pasado día 19. Se subieron a una furgoneta convencidas de que iban a una fiesta. Sin embargo, era una trampa de una organización vinculada al narcotráfico. «Creyeron que se dirigían a un evento, sin saber que estaban cayendo en una trampa», ha explicado Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Los miembros de la banda las torturaron y asesinaron mientras lo emitían en directo en un chat conformado por 45 miembros. Después enterraron sus cuerpos, que fueron descubiertos cinco días después, el pasado miércoles 24. El propio ministro ha confirmado que «toda la sesión de tortura y asesinato» fue retransmitida en streaming como forma de castigo interno de la banda. «¡Esto le pasa al que me roba droga!», grita en el vídeo el líder del grupo, un joven peruano de 23 años identificado como 'Pequeño J' o 'Julito'.

Manifestación

Este pasado sábado,miles de personas se manifestaron para condenar el macabro crimen y pidiendo justicia por el triple femicidio. La madre de una de las jóvenes asesinadas dudó de la autoría intelectual de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', a quien la Justicia argentina busca como presunto jefe de la banda narcocriminal implicada en el triple feminicidio.

«No parece ningún jefe narco. Sin ofender, pero no es capaz de negociarme ni un cajón de naranjas. Obvio que no es él», dijo la mujer en una entrevista sobre el hombre buscado internacionalmente por ser el presunto autor intelectual de los feminicidios de su hija, su sobrina Brenda del Castillo y de Lara Gutiérrez.

Del Castillo cuestionó que Valverde Victoriano fuera quien lideraba la organización narcotraficante responsable de los asesinatos y afirmó que parece ocupar «una tercera o cuarta línea» de mando.