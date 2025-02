El Ayuntamiento de Gijón multará a quienes no limpien los orines de sus perros en las aceras La futura ordenanza obligará a disolverlos con agua jabonosa para evitar «desperfectos» en el mobiliario urbano, fachadas y escaparates

Los propietarios gijoneses de mascotas tendrán que acostumbrarse a salir a la calle con una botella de agua jabonosa o con agua mezclada con vinagre para reducir el efecto corrosivo de las micciones caninas en la vía pública. El Ayuntamiento de Gijón incluirá en su nueva ordenanza reguladora de la protección y tenencia de animales de compañía, actualmente en fase de borrador, la obligación de limpiar y disolver los orines de los perros con agua y algún desinfectante, siguiendo el ejemplo de otras muchas ciudades españolas como Cádiz, Almería, Jaén, Benalmádena (Málaga), Las Palmas de Gran Canaria y Valladolid.

«Lo estamos valorando muy positivamente», asegura la nueva concejala de Salud Animal, Carmen Saras, quien defiende esta medida para atenuar «los desperfectos» que los pises de los perros provocan actualmente en el mobiliario urbano revestido de metal (por ejemplo las farolas) y en los mármoles de escaparates y fachadas de edificios. La edil explica que los dueños de los perros tendrán que cambiar sus hábitos y realizar los paseos con sus mascotas pertrechados con una botella con agua y unas gotas de algún producto jabonoso no contaminante, aunque también podrán mezclarla con vinagre común. «Se abren varias posibilidades para esto», admite. El hecho de que Gijón sea una ciudad lluviosa no impide, según la responsable de Salud Animal, el problema que los orines de los animales ocasionan en las aceras.

Saras avanza que las multas por incumplir esta obligación de echar agua y jabón a las micciones caninas en las aceras figurará en el régimen sancionador correspondiente de la futura ordenanza, del mismo modo que actualmente está recogido por no recoger los excrementos de los animales en la vía pública. La edil asegura que aún no está definida la cuantía de estas sanciones, pero en las ciudades cuya normativa está incorporada la limpieza de orines se considera no hacerlo como infracción leve y las multas oscilan entre los 75 y los 1.500 euros.

Con botella de agua

En Cádiz, una de las primeras ciudades que obligó a los dueños de mascotas a ir provistos de botella con agua jabonosa, se prohibe la micción de los perros sobre mobiliario urbano, especies vegetales, edificios y vehículos, quedando exclusivamente permitido en zonas habilitadas y sobre el viario público no restringido.

La concejala de Salud Animal quiere abrir a la participación ciudadana la nueva ordenanza que sustituirá a la vigente de 2011 y que, además de la limpieza de orines caninos, también incorporará como novedad la regulación del voluntariado animal, que no obstante contará con reglamento propio. Carmen Saras trabaja con el objetivo de aprobar la nueva normativa en el primer trimestre de 2020. En este momento, la ciudad, según el RIAPA, el registro informático de los veterinarios con los animales con chip, Gijón tiene 34.232 mascotas, superando así a la población humana hasta 15 años, 32.670 gijoneses.