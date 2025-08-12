El aviso de un piloto de aviones comerciales: «La frecuencia e intensidad de las turbulencias aumentará por el calentamiento global» El comandante, Perico Durán, asegura que, a pesar de las previsiones la aviación ha mejorado con los años; cuenta con mejores herramientas para detectarlas y esquivarlas

Rochell De Oro Martes, 12 de agosto 2025, 19:44 Comenta Compartir

El miedo a las turbulencias es uno de los más comunes entre los pasajeros que viajan en avión. En la mayoría de los vuelos es bastante usual que se presenten estas perturbaciones; sin embargo, las severas eran mucho menos frecuentes antes. Según un estudio presentado por el Journal of Geophysical Research: Atmospheres, la frecuencia e intensidad de estos fenómenos podrían aumentar en los próximos años debido al calentamiento global.

El piloto comercial Perico Durán ha compartido un mensaje para aclarar la información. «Aunque algunos modelos matemáticos sugieren que la turbulencia severa podría duplicarse o triplicarse, la intensidad real aún está por confirmar», asegura.

@pericoduran ¿La turbulencia severa va a triplicarse por el cambio climático? Es normal que noticias así preocupen, sobre todo si tienes miedo a volar o la turbulencia te pone nervioso. En los últimos días, medios como la BBC han hablado de estudios que apuntan a un aumento de la turbulencia en los próximos años, especialmente la severa. Algunos modelos incluso sugieren que podría duplicarse o triplicarse. ¿Por qué? El planeta se está calentando, pero no de forma uniforme. Los trópicos se calientan más rápido que los polos, y esa diferencia genera inestabilidad en la atmósfera. Esto intensifica las corrientes en chorro. Es ahí donde se produce la llamada turbulencia en aire claro, la más difícil de detectar porque no aparece en el radar meteorológico. Ahora bien, sobre esto tengo una mala noticia… y dos buenas. La mala noticia es que sí, parece que la turbulencia va a aumentar con este aumento de la temperatura. Aunque, y esto es importante, no sabemos si será tanto como dicen algunos modelos. La primera buena noticia es que nosotros también hemos mejorado muchísimo. Con más potencia de cálculo, mejores ordenadores, inteligencia artificial, algoritmos más precisos y reportes en tiempo real de otros vuelos, podemos predecir y evitar muchas zonas de turbulencia y planificar rutas más seguras y cómodas. La segunda, y la más importante, es que la turbulencia no es peligrosa para el avión. Los aviones están diseñados para soportarla sin problemas y nunca en la historia de la aviación ha habido un accidente causado únicamente por turbulencia en aire claro. Lo único que sí depende de ti es algo muy sencillo: llevar siempre el cinturón de seguridad abrochado, incluso cuando la señal esté apagada. Así te proteges de cualquier movimiento inesperado. En resumen: la turbulencia podría ser más frecuente en el futuro, pero también somos cada vez mejores evitándola y gestionándola. Y aunque pueda incomodarte, no es una amenaza para tu seguridad. ♬ sonido original - Perico Durán

«El planeta se está calentando, pero no lo está haciendo por igual en todas las partes de la atmósfera. Se está calentando más en los trópicos que en los polos, y esa diferencia trae inestabilidad», explica el comandante. Esa desigualdad térmica incrementa la fuerza de las corrientes en chorro, zonas donde se produce la turbulencia en aire claro.

Sin embargo, según Durán, la aviación ha mejorado con los años y actualmente cuenta con mejores herramientas para detectar y esquivar las zonas de turbulencia. Mayor potencia de cálculo y mejores ordenadores, uso de inteligencia artificial, algoritmos avanzados y reportes de aviones en tiempo real que permiten planificar rutas más seguras.

Además, recuerda que «jamás en la historia de la aviación ha habido un accidente por turbulencia en aire claro». Pero es importante utilizar el cinturón de seguridad.

Temas

Aviación

Aviones