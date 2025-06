El aviso de los expertos sobre encender el ventilador cuando se superan los 35 grados: «No es útil»

T. B. Lunes, 30 de junio 2025, 17:50 Comenta Compartir

El ventilador es un elemento que alivia en jornadas de calor como las que estos días achicharran la Península. Sin embargo, el Departamento de Salud del Gobierno vasco no recomienda su uso cuando la temperatura supera los 35 grados. Cuando el mercurio alcanza esos niveles la acción de este instrumento «no reduce la temperatura corporal» y, por tanto, «no es útil para prevenir las enfermedades relacionadas con el calor». Básicamente, lo que hace es mover aire caliente. En esas situaciones, Salud aconseja beber y darse duchas frías o mojarse cara y manos.

Esta es una de las principales pautas que Salud ha recomendado con motivo de su plan de Calor 2025 para prevenir los efectos perjudiciales de las altas temperaturas. Asimismo, el departamento del Gobierno vasco subraya la conveniencia de no realizar actividad física intensa y de concentrar el mayor esfuerzo físico, tanto laboral como de ocio, en las horas de más calor.

También recomienda beber más agua y líquidos frescos, aunque no se tenga sed; no permanecer al sol en las horas centrales del día; protegerse del mismo con prendas adecuadas, gafas y cremas con factor de protección; y vestir con ropa clara, amplia y ligera. Y en los domicilios, se aconsejan las duchas o baños fríos; abrir las ventanas cuando refresca y cerrar ventanas y persianas durante el día; usar ventiladores; y no conectar electrodomésticos en las horas de más calor.

Recomendaciones para prevenir los efectos adversos del calor

Al aire libre

—Evitar la exposición solar en las horas centrales del día. No exponer nunca directamente al sol a bebés de menos de 6 meses.

—Protegerse del sol mediante sombrero, gafas de sol y protector solar.

—Usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar.

—Evitar realizar actividad física intensa en episodios de altas temperaturas, y sobre todo durante las horas de más calor.

—Consultar con el personal sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y estén relacionados con las altas temperaturas (debilidad, fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa, desmayo…).

En casa e interiores

—Mantener ventanas y persianas cerradas cuando las temperaturas son altas.

—Aprovechar el aire de la noche para ventilar y refrescar las estancias.

—Evitar, en las horas más calurosas del día, el uso de electrodomésticos y aparatos que produzcan calor.

—El uso de ventiladores eléctricos puede aliviar, pero cuando la temperatura supera los 35 °C, no son útiles para prevenir las enfermedades relacionadas con el calor puesto que no reducen la temperatura corporal.

—Si se nota mucho calor, tomar duchas o baños de agua fría. Otra alternativa es refrescarse el cuerpo, sobre todo cara y manos, con agua fresca y paños o esponjas mojadas.

—Si no es posible refrescar la casa, pasar de 2 a 3 horas del día en un lugar fresco (como un edificio público con aire acondicionado).

Evitar la deshidratación

—Beber agua y líquidos de manera frecuente, sin esperar a tener sed.

—Evitar consumir bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas. No calman la sed y favorecen la deshidratación.

—Aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas, para reponer las sales minerales que se pierden por el sudor.

—Evitar las comidas grasas y demasiado abundantes, puesto que dificultan la adaptación al calor.

Personas vulnerables

—Aunque cualquier persona puede sufrir problemas por el calor, hay que prestar especial atención a bebés y menores de edad, a mujeres gestantes y lactantes, así como a personas mayores y con enfermedades.

—Nunca se debe dejar a nadie en un vehículo estacionado y cerrado, aunque esté a la sombra.

—Las personas ancianas, sobre todo las que viven solas o son dependientes, pueden tener dificultades en adoptar medidas protectoras, conviene visitarlas, al menos, una vez al día.

—En caso de emergencia llamar al 112.