Aviso amarillo de Euskalmet por olas de hasta 3,5 metros en Bizkaia Aunque las temperaturas rozarán los 25 grados este fin de semana, es posible que también toque sacar el paraguas, especialmente el domingo

Agosto llega a su recta final con gran inestabilidad en Bizkaia. según ha informado la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet). Aunque las máximas rozarán los 25 grados este fin de semana, es posible que también toque sacar el paraguas, especialmente el domingo.

Además, el último fin de semana del mes estará marcado por un aviso amarillo por riesgo marítimo-costero. Este jueves, la alerta permanecerá activa durante toda la jornada. Euskalmet advierte de que la altura de las olas podría rondar los 2,5 metros. Se originará una fuerte marejada y el viento irá amainando al final del día. El viernes, más de lo mismo. Este día, la altura de las olas se incrementará durante la segunda mitad del día, cuando podría alcanzar los 3,5 metros. El viento también se intensificará, con rachas de hasta 80 km/h.

El sábado, el aviso amarillo de Euskalmet permanecerá activo entre las 00.00 y las 12.00 horas. La altura de las olas rondará los 3 metros, bajando hasta los 2 metros por la tarde. Los cielos permanecerán cubiertos durante todo el fin de semana.

