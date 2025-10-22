La Autoridad Vasca de Protección de Datos emite una treintena de apercibimientos a administraciones

La Autoridad Vasca de Protección de Datos, en un contexto marcado por la creciente digitalización de la sociedad, la expansión de tecnologías complejas como la ... Inteligencia Artificial, y el aumento de los casos de ciberdelincuencia, cierra cada año con más actividad. En 2024 atendió un millar de consultas, tramitó 200 expedientes y tuvo que emitir una treintena de apercibimientos a administraciones públicas a las que emplazaban a corregir las infracciones de la normativa que habían dejado al descubierto datos de personas particulares.

Los datos los recoge la memoria de actividad del pasado año, entregada este miércoles en el Parlamento vasco por el presidente de la AVPD. Unai Aberasturi, en su comparecencia posterior, ha insistido en la relevancia de «garantizar que la ciudadanía mantenga el control sobre sus datos personales, condición indispensable para el ejercicio pleno de la libertad individual en una sociedad democrática».

Perder el control sobre esa información puede deberse a hechos como brechas de seguridad de las administraciones -en 2024 notificaron 19 a la autoridad-, por accesos indebidos a datos reservados, por exponer asuntos personales de manera pública, por enviar emails a más de un remitente… Por incidentes como esos, incoaron 31 procedimientos de infracción, de los que se resolvieron 28, todos ellos con apercibimientos, si bien generalmente la «colaboración» con las instituciones que han incumplido la normativa suele ser «exquisita» y una vez llegada la advertencia, se resuelve la cuestión «sin necesidad de imponer sanciones».

28 son los apercibimientos De ellos, 13 están vinculados a Osakidetza.

El grueso de los expedientes (13) estaban vinculados a Osakidetza y el Departamento de Salud, generalmente por acceso sin autorización a historiales clínicos sin permiso. De ahí, y teniendo en cuenta que «la mayoría de las reclamaciones» se dan en este ámbito, ha destacado que se vio «imprescindible» estrechar «relaciones» con la consejería «para dar vuelta a esta situación» así como para «hacer frente a una situación de futuro», como es que la Unión Europa pretenda crear «un espacio» común de datos sanitarios.

Al margen de las infracciones, recibieron 180 reclamaciones de particulares. Aberasturi ha destacado, al ofrecer esos datos, que tanto el pasado año como este 2025 está «aumentando» el número. En 2014, por ejemplo, fueron 89. También crecen «las consultas», tanto de instituciones como de ciudadanos, sobre diferentes asuntos relacionados con la protección de datos, cuestiones «cada vez más complejas».

La sociedad, poco preocupada

El responsable de la AVPD ha mostrado además su preocupación porque, en un momento que «cada vez utilizamos más tecnología de manera más ligera, lo que genera nuevos riesgos potenciales», la sociedad en general no otorga especial importancia a la protección de datos. «Realizamos una encuesta en la que solo el 52% de la población decía estar bastante o muy preocupada por su privacidad y solo el 21% conocía a la Autoridad Vasca de Protección de Datos», ha expuesto.

En ese sentido, ha situado a la «prevención» como uno de los ejes de la entidad, aunque sean un organismo «de control». Y esa «sensibilización» debe alcanzar a la «sociedad», para lo que han realizado diferentes actuaciones, pero también «a las instituciones».