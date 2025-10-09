El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gisèle Pelicot, con uno de sus hijos a la salida del tribunal. Efe

Suben a diez años la pena contra el único de los violadores de Giséle Pelicot que había recurrido

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:53

Un tribunal de la ciudad francesa de Nimes ha sentenciado a diez años de cárcel a Husamettin Dogan, el único condenado por las violaciones múltiples ... sufridas por Gisèle Pelicot y organizadas por su propio marido que presentó recurso tras un primer juicio que concluyó en diciembre de 2024 y que, en su caso particular, se había saldado con una condena de nueve años.

