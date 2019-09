Atentados, batallas, golpes de estado... 11-S, el día en que pasa de todo Atentado de las Torres Gemelas, multitudinaria Diada del año 1977 y el golpe de estado de Chile... todo ello un once de septiembre. / AP/ Reuters Tal día como hoy el mundo ha sufrido profundos cambios a lo largo de la Historia, la mayoría con un elevado coste en vidas humanas SOLANGE VÁZQUEZ Miércoles, 11 septiembre 2019, 14:27

En la memoria colectiva hay un calendario lleno de fechas especiales, esos días que marcaron un antes y un después y que ya tienen su hueco en la Historia, así con mayúsculas. Y hoy, 11 de septiembre, es uno de ellos. Para la mayor parte del mundo, el 11-S es el día en que se nos quedaron grabadas para siempre unas imágenes aterradoras: el atentado contra las Torres Gemelas, con el impacto del avión contra los colosos y su posterior derrumbe, un horror de tal magnitud que casi parecía más la película de acción de un director excesivo que una realidad durísima. Además, ese 'shock' fue anticipo de otros ataques yihadistas que desde entonces han sembrado el mundo de miedo y víctimas. Pero si usted pregunta a un catalán o a un chileno, por ejemplo, qué significa para ellos el 11 de septiembre, casi seguro que mencionarán otras efemérides más pegadas a su vida. Porque, sí, el 11-S no es un día cualquiera y estos son algunos de los principales acontecimientos que han hecho de esta fecha un día señalado para muchos millones de personas.

1. 2001 Atentados del 11-S en Estados Unidos

Hay una prueba infalible para saber si un acontecimiento es trascendente de verdad. Si usted se acuerda de lo que estaba haciendo en ese momento -esas rutinas que quedaron rotas-, es que lo es. Por eso la gente suele saber a qué estaba dedicando el tiempo cuando se enteraron del asesinato de Kennedy, cuando se retransmitió la llegada del hombre a la Luna, cuando Tejero protagonizó su fallido golpe de estado del 23-F al grito de '¡Se sienten, coño!'... Cada generación tiene un ramillete de efemérides inolvidables. Para las más recientes, los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono ocupan un lugar de honor. Ocurrió tal día cómo hoy hace 18 años. ¿Qué hacía usted cuando se enteró? Seguro que no lo ha olvidado.

Aunque todos recordamos las torres -la imagen más icónica-, fueron cuatro los atentados suicidas cometidos por la red yihadista Al Qaeda en la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Todos siguieron un patrón similar: los terroristas secuestraron aviones comerciales para estrellarlos contra varios objetivos y causar una conmoción de dimensiones planetarias y una auténtica masacre: 3.000 muertos y más de 6.000 heridos. Todo el complejo de edificios del World Trade Center -incluidas las Torres Gemelas- en Nueva York quedó destruido y el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sufrió graves daños.

Además, aquel día aciago tuvo consecuencias: dio pie a la guerra de Afganistán, cuando fuerzas de la OTAN y la Alianza del Norte, con apoyo de Naciones Unidas, invadieron el país menos de un mes después de los atentados ante la negativa del régimen talibán de entregar a Osama bin Laden, cerebro de los ataques y supuestamente refugiado allí. La adopción por parte del Gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada 'guerra contra el terrorismo' también cristalizó en la guerra de Irak: el país fue ocupado el 20 de marzo de 2003 mediante una acción militar de Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta vez, sin autorización de Naciones Unidas.

2. 1714 La Diada, un aniversario con más de dos siglos y mucha vigencia

En Cataluña hoy es un día muy especial: la Diada, el Día de Cataluña, que conmemora la caída de Barcelona tras 14 meses de asedio. Ocurrió durante la Guerra de Sucesión española. Barcelona se mantuvo fiel hasta el final a Carlos II de Habsburgo y fue sometida a un largo sitio por las fuerzas de Felipe de Anjou al mando del duque de Berwick, hasta que la ciudad se rindió el 11 de septiembre de 1714. Pero pasó más de un siglo hasta que empezó a celebrarse el 11 de septiembre como una fecha clave en Cataluña: la primera vez fue en 1886, en un ambiente católico y conservador. Ya en 1977, ese mismo día, un millón de personas se manifestaron en Barcelona para exigir el regreso de las instituciones de autogobierno. En fechas más recientes, la Diada también ha tenido su peso: de hecho, el independentismo saldrá este miércoles de nuevo a la calle en una nueva movilización para reivindicar la secesión de Cataluña del resto de España. Se trata de la octava gran manifestación consecutiva desde que el proceso soberanista arrancó en 2012. Hasta ese año, el independentismo también organizaba manifestaciones con motivo del 11-S, pero apenas se congregaban 5.000 o 10.000 personas. Desde 2012, cientos de miles de personas han acudido a las manifestaciones para presionar a los Gobiernos catalán y español.

3. 1904 El domimgo, descanso laboral por ley

Pese a que en la Biblia se dice que Dios creó el mundo en seis días y descansó al séptimo, lo cierto es que en España los trabajadores tuvieron que esperar hasta 1904 para que el domingo fuese declarado legalmente -no por motivos religiosos- día de descanso semanal laboral, en virtud de una ley dictada a ese efecto en marzo de ese año y que entró en vigor un 11-S. Esta ley recuperaba el domingo como descanso, ya que durante el siglo XIX habían sido abolidos todos los vestigios medievales que imponían los preceptos religiosos y prohibían el trabajo en domingo. No obstante, desde en el año 2013 ya no es obligatorio dejar de trabajar este día. Vaivenes del calendario.

4. 1906 Gandhi 'inventa' la No Violencia como arma

El siglo XX, tan profuso en guerras terribles, masacres y desastres, también fue escenario de iniciativas pacifistas cuyos ecos han llegado a nuestros días. En 1906 Mahatma Gandhi (1869-1948) inició su Movimiento de No Violencia. Fue un 11 de septiembre. Hizo un llamamiento para que la población rechazase en Sudáfrica la llamada 'ley negra', que obligaba a todos los indios residentes allí y mayores de 8 años a inscribirse ante las autoridades inglesas y a llevar consigo una tarjeta de identidad con sus huellas dactilares. Esto originó una protesta masiva en Johannesburgo, donde por primera vez Gandhi adoptó la protesta no violenta como arma. Insistió en que los indios desafiaran abiertamente la ley, pero sin violencia, asumiendo el castigo que el gobierno les impusiera. Esta situación se prolongó durante siete años en los que miles de indios fueron encarcelados -también Gandhi-, azotados y hasta ejecutados por oponerse pacíficamente a esta medida. Aunque el gobierno de Sudáfrica logró reprimir la protesta, sus expeditivos métodos para conseguirlo causaron críticas internacionales que obligaron al ejecutivo a negociar con Gandhi.

5. 1973 Cruento golpe de estado en Chile

Para los chilenos, el 11 de septiembre es el día en el que todo cambió. Fue en esa fecha, en 1973, cuando el presidente socialista Salvador Allende fue derrocado por Augusto Pinochet en un cruento golpe de Estado auspiciado por EE UU. En la mañana de aquel 11-S, las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de Orden lograron controlar gran parte del país y exigieron la renuncia inmediata de Allende, quien se refugió en el Palacio de La Moneda, la sede presidencial. Tras el bombardeo del edificio, Allende se vio acorralado y se suicidó, con lo que la resistencia en el Palacio fue neutralizada y el gobierno izquierdista de la Unidad Popular se fue al traste. Aquel día supuso el inicio de una sangrienta y aterradora dictadura que duró 17 años y que dejó un gran número de muertos, desaparecidos y exiliados.