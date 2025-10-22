El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes de la Policía Local de Palma de Mallorca Policia Local de Palma

Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas

La presencia repentina del animal provocó que diera un volantazo brusco, perdiera el control e impactara contra los demás vehículos

EP

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:10

Comenta

Una conductora de 72 años sufrió un accidente de tráfico en Palma de Mallorca asustada por la presencia de una araña en su vehículo. En el siniestro, provocado por un volantazo, colisionó con un coche y tres motocicletas.

Según ha informado este miércoles la Policía Local, en el suceso, ocurrido en la calle Joan Miró, no se produjeron heridos y únicamente hubo daños materiales.

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) intervinieron en este accidente de tráfico múltiple sin heridos durante ocurrieron la tarde de este martes en la calle Joan Miró, en la barriada de Porto Pi.

Una patrulla se desplazó al lugar, donde un turismo había colisionado contra otro coche y tres motocicicletas que se encontraban correctamente estacionados. La conductora del vehículo causante manifestó a los agentes que el accidente se había producido de forma fortuita y explicó que la presencia repentina de una araña en el interior de su coche la asustó, lo que provocó que diera un volantazo brusco, perdiera el control e impactara contra los demás vehículos.

La Unidad de Vehículos de Accidentes se hizo cargo del atestado de tráfico e inició las gestiones para localizar a los propietarios de los vehículos estacionados afectados, a fin de que puedan reclamar los daños a sus compañías aseguradoras.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  3. 3

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  4. 4 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  5. 5 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  6. 6 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  7. 7

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  8. 8 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  9. 9 Las ocho mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  10. 10

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas

Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas