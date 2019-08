Las asociaciones de consumidores critican «la gestión de la crisis alimentaria» Lamentan «la poca información que no ayuda a la gente» y consideran «temerario» decir que el producto está retirado al 100%» ISABEL URRUTIA CABRERA Miércoles, 21 agosto 2019, 00:40

Las asociaciones de consumidores protestaron ayer por la gestión de «la crisis alimentaria» que ha motivado la infección masiva por listeria. Con una víctima mortal y 114 afectados (entre ellos, 18 embarazadas y 2 recién nacidos), es el brote de listeriosis más agresivo hasta ahora en España.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha criticado duramente la escasa información proporcionada a la población. «Esto no ayuda a la gente en absoluto. No pueden saber si están afectados o no por haber consumido la carne contaminada responsable de la intoxicación, en especial aquellos que la han consumido en establecimientos de restauración», asegura la OCU. En términos todavía más contundentes, se ha expresado Facua-Consumidores en Acción, al rechazar la «sucesión de falsedades y medias verdades que se han sucedido en los últimos días». El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, no duda en sostener que «resulta temerario decir que el producto está retirado al cien por cien».