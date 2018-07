El asesino y violador de Vitoria pretendía entrar en Gambia cuando fue detenido El recluso cántabro Guillermo Fernández Bueno fue arrestado por agentes españoles con un pasaporte falso NACHO GONZÁLEZ UCELAY Martes, 31 julio 2018, 01:03

Agentes de la Policía Nacional capturaron ayer a Guillermo Fernández Bueno -el violador y asesino de una mujer en Vitoria que el día 22 de julio no regresó a la cárcel de El Dueso aprovechando un permiso carcelario- cuando iba a cruzar la frontera que separa Senegal y Gambia. Terminaba así una fuga que ha durado ocho días y por la que ahora va a tener que responder ante la justicia española. Él y su pareja, que le acompañaba en su viaje clandestino por África y que también ha sido arrestada.

Fernández Bueno y su compañera fueron apresados por varios agentes españoles destinados en el puerto de Dakar con la colaboración de las fuerzas de seguridad de Senegal en una operación de la que aún no han trascendido muchos detalles. Sí se sabe, por lo pronto, que tanto el recluso fugado de El Dueso como su pareja sentimental, que habrían contado con ayuda exterior, estaban desde hacía ya algunos días en el punto de mira de los investigadores, que, al parecer, venían pisándoles los talones desde que atravesaron Marruecos en dirección a Mauritania. Desde allí, Fernández Bueno entró en Senegal por un paso no autorizado con la idea de llegar a Gambia, donde, en otro paso fronterizo, fue finalmente arrestado.

Dado que las características físicas del detenido coincidían con las de Guillermo Fernández Bueno, pero su pasaporte no -era falso- la confirmación oficial del arresto no se produjo hasta horas después, cuando el cotejo de sus huellas corroboró su identidad. Con la detención del recluso cántabro se levanta la alerta internacional de búsqueda activada por España, y de la que se habían hecho eco las fuerzas de seguridad de otros países europeos a través de Interpol, para localizar, capturar y devolver a la prisión santoñesa a un interno que, hasta este último, había disfrutado de más de 40 permisos penitenciarios de varios días en los que no había protagonizado ni un sólo incidente mencionable y que esta vez ha puesto en jaque a la Policía.

La captura de Fernández Bueno cierra una crisis penitenciaria abierta el pasado día 22 de julio, domingo, cuando el recluso, que había disfrutado de una semana de permiso, no se presentó -tal y como debía- en El Dueso, donde cumplía una pena de 25 años por una violación y un asesinato, delitos ambos cometidos en 2000 en Vitoria. Por el primero de ellos, la agresión sexual a una panadera en su establecimiento, le cayeron nueve años. Por el segundo, la violación y asesinato de Ana Rosa Aguirrezabal -encargada de la limpieza de un bar-, otros 26, para sumar un total de 35, que la justicia acabó rebajando finalmente a 25.

El recluso, que ingresó en la cárcel en 2001, permaneció en prisión preventiva hasta el año 2004, cuando se conoció la sentencia. Primero en Vitoria, luego en Nanclares de la Oca y después en Mansilla de las Mulas (León), centro penitenciario que abandonó en 2009 para ingresar en El Dueso tras pasar por la antigua cárcel de Santander.

En los nueve años que ha permanecido internado en el penal santoñés, el preso cántabro no había protagonizado hasta ahora ni un sólo conflicto. Intramuros, Fernández Blanco se había mostrado como un hombre «soberbio» aunque «tranquilo» que apenas se relacionada con los funcionarios o con otros reclusos, un rasgo muy característico de los condenados por este tipo de crímenes, que no están muy bien vistos por el resto de la población reclusa. En suma, hacía su vida sin meterse en la de los demás. Es más, no sólo no causaba problemas sino que procuraba evitarlos haciendo gala de un comportamiento colaborativo.

Así, tras su fuga se supo que Fernández Bueno, de 41 años, se había sometido en la prisión al programa para agresores sexuales, el de vivir sin violencia, había sacado el título de auxiliar de enfermería, era preso de apoyo para la prevención de suicidios y había hecho los cursos de preparación para la salida de permiso. E, incluso, estaba pagando la responsabilidad civil por sus delitos. Además, fuera de la cárcel, también había normalizado su vida personal, de la que desde hace un tiempo venía formando parte la mujer que le acompañaba durante su fuga -una empresaria dedicada al parecer a la importación de muebles fabricados en la India- y que también ha sido detenida.

La huida

Nada hacía pensar, con un perfil así, que Guillermo Fernández Bueno no fuera a llamar el día 22 de julio a la puerta de El Dueso, donde le esperaban por la tarde tras haberle concedido un permiso penitenciario de una semana. Pero lo cierto es que no lo hizo. Y lo que en un primer momento se pudo interpretar como un retraso acabó convirtiéndose en una fuga con siete días de ventaja sobre la Justicia, que en cuanto se cercioró de que se trataba de una huida articuló los mecanismos a su alcance para dar caza al fugitivo.

Con un explícito mensaje lanzado a través de sus redes sociales solicitando colaboración ciudadana («¡Urgente. Por favor, máxima difusión! Si le has visto o tienes algún dato: 091»), la Policía Nacional iniciaba una operación de búsqueda cuyo radio de acción traspasaba las fronteras nacionales. Los investigadores tenían ya serios indicios de que el preso podía haber abandonado España y, más concretamente, que podía haberlo hecho por el sur del territorio, como así fue. Según dijo en esos días la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, la búsqueda de Fernández Bueno «comenzó en el mismo momento en el que la dirección de El Dueso dio el aviso», lo cual sucedió a primera hora del pasado lunes.

Las claves Compinches Todo indica que recibió ayuda del exterior para llevar a cabo una fuga en la que cruzó a Marruecos Un largo viaje El criminal y su pareja recorrieron cerca de 4.000 kilómetros antes de ser capturados

Dados los antecedentes del preso, «inquietantes» dijo la Policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad -también la Guardia Civil se había incorporado a la búsqueda- lanzaron igualmente una petición de calma a la población, a la que tranquilizaron afirmando que estaban activados los protocolos pertinentes. De hecho, también pusieron a trabajar en este asunto a la unidad de fugitivos de la Udyco (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) de la Policía Nacional.

«En el momento en que el sospechoso sea encontrado será detenido y puesto a disposición judicial», apuntaba el portavoz del cuerpo, que en su aparición ante los medios tampoco descartó que dada la gran repercusión mediática a nivel nacional que había tenido el episodio, el preso huido entrara «en razón» y regresara por propia voluntad a la prisión de Santoña.

No va a hacerlo así, sino tras una persecución de ocho días por medio continente africano. Antes, había cruzado España. En total, más de 4.000 kilómetros.