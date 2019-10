Asesinado sin derecho a silencio «La cabeza era de José María. Lo que no sabemos es dónde está la nuestra» JON URIARTE Viernes, 4 octubre 2019, 23:57

Ni un minuto. Ni siquiera esos que se dan en el fútbol y que jamás duran sesenta segundos. Nada de nada. Tan solo un grupo de vecinos, y de manera espontánea, ofrecieron un recuerdo y manifestaron su dolor ante el evidente y macabro asesinato de Jesús Maria Baranda. Una actitud, la de estos paisanos, que merece aplauso, sobre todo viendo el resto de las reacciones. Empezando por el ayuntamiento de Castro Urdiales. Un consistorio que en otras ocasiones, no muy lejanas en el tiempo, mostró su firme repulsa a los asesinatos, violaciones y maltratos. De ahí la perplejidad. Desde el ayuntamiento, y de forma oficiosa, argumentan la no acción por la falta de pruebas de que se tratara de un asesinato y, sobre todo, que no estaba claro que la cabeza perteneciera a Jesús Mari o a otro vecino de la localidad. Pues ya se ha confirmado. Hace casi tres días. Y seguimos sin concentraciones oficiales de repulsa. Sin ese triste minuto de silencio. Y no lo entiendo. Porque no es el único lugar donde ha pasado esto.

Quizá recuerden la violación, presunta habrá que decir, de un hombre a otro en el barrio de Otxarkoaga en Bilbao. Digo que quizá recuerden porque la cosa se diluyó como azucarillo en el café. Recuerdo que el detenido fue puesto en libertad con cargos y no hubo hordas indignadas clamando mano dura contra el delincuente sexual. Como en Castro, fueron un grupo de vecinos los que dieron la cara y pusieron la pancarta. Pero oficial, nada de nada. Al menos en un principio. Y no recuerdo que se hiciera después. Tampoco lo entendimos. Hablo en plural porque me refiero a todas esas personas, hombres y mujeres, que no digerimos esta falta de reacción cuando la víctima es un hombre. Primero por decencia, segundo por justicia y tercero por no dar gasolina a quienes quieren azuzar teorías conspiratorias y echar por tierra la lucha contra el machismo, potenciando el uso de la palabra «feminazi» frente a feminismo. Gente cuyo concepto de la mujer, sus derechos y lo que es una agresión sexual está a años luz, por ejemplo, de lo que piensa un servidor.

Sé lo que es llevar a una compañera de trabajo a su casa porque su marido, que ya la había pegado y tenía orden de alejamiento, quería terminar su letal trabajo. O que la policía te pida que acompañes a esa mujer a los juicios, porque ellos no disponen de gente suficiente para hacerlo por mucho que lo exija la ley y les preocupa que él la agreda. Y también he escuchado cómo suenan al caer las pesadas lágrimas de mujeres de medio mundo que han sufrido horrores inimaginables en manos de hombres sádicos y crueles. Por eso me cabrea aún más que no haya minuto de silencio oficial y concentración por un vecino. Un hombre. Sea de Castro Urdiales, de Bilbao o de Pernambuco. Porque, insisto, eso es lo que quieren quienes defienden a las manadas degeneradas y cuestionan las condenas que reciben. Con actitudes así les damos armas para su casposo, contagioso y peligroso discurso.

Alguien dirá que en este caso no había que precipitarse. Que no se sabía a quién pertenecía la decapitada cabeza. Pero pongamos que quien entregó la caja con el macabro contenido hubiese sido hombre en lugar de mujer. Que su expareja hubiera desaparecido hace meses y que las pruebas le señalaran cada vez más y de manera más rotunda. ¿Se habría celebrado el minuto de silencio? ¿Y una concentración en el ayuntamiento? ¿Y al confirmarse que la cabeza pertenecía a una mujer del pueblo no habría habido días oficiales de luto? Pues ahora cambien el género femenino por el masculino de víctima y verdugo, o presunto verdugo, y explíquenme por qué no se ha hecho lo mismo. No quiero ser pesado, pero no lo entiendo. Sobre todo porque estoy convencido de que todas esas preguntas se las van a acabar haciendo los machistas cavernarios a la alcaldesa, a los concejales y a todo hijo de Castro Urdiales.

Y hoy ha pasado allí, pero mañana sucederá en su pueblo. O en su ciudad. Porque simplemente hay miedo a salirse de lo establecido. Antes era una cosa y ahora otra. Pero siempre hay miedo a meter la pata. A que te critiquen. A que utilicen tu gesto para hacer guerra política de bajo y sucio nivel. O a que te llamen tus superiores y te tiren de la oreja. En definitiva, a no hacer lo que dicta el sentido común sin aportar una razón que sea verdaderamente seria y convincente. Si una persona de tu entorno ha sido asesinada, lo normal es que muestres tu solidaridad con ella y tu repulsa ante quien lo hizo. Sean macarras, sicarios o su pareja. Hombre o mujer. Luego ya hablaremos de qué pasó y por qué sucedió. Y si él o ella eran santos y llevaban el demonio dentro. Pero lo primero es un mínimo acto de decencia en forma de condena y solidaridad con la víctima, la familia y los amigos. Porque manda huevos, que decía aquél. Con todas las horas que estamos empleando en hablar del asesinato y no hay un solo minuto para dedicárselo, en silencio, a José Mari.