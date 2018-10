El PP apoya al Gobierno vasco y evita que se aplace la repetición de exámenes de Osakidetza Comisión de Salud del Parlamento vasco. A la izquierda, los populares Carmelo Barrio y Laura Garrido, mientras interviene Rebeka Ubera, de EH Bildu. / El Correo Los populares votan en contra de una propuesta de Bildu y Podemos para demorar las pruebas y cambiar los tribunales por considerarla «ilegal» MARÍA JOSÉ CARRERO Jueves, 25 octubre 2018, 01:04

Dos días después de que el PP facilitara al Gobierno de coalición PNV-PSE la aprobación del documento que sienta las bases de la futura ley vasca de Educación, los populares fueron ayer otra vez decisivos para evitar al Ejecutivo vasco de coalición un varapalo relacionado con la OPE de Osakidetza. El Parlamento rechazó -con el voto de jeltzales, socialistas y PP- una propuesta de EH Bildu y Elkarrekin Podemos para aplazar la repetición de los exámenes de tres especialidades médicas investigadas.

La anulación de las pruebas de Anestesia, Cardiología y Angiología y Cirugía Vascular, por la sospecha de que se filtraron los ejercicios, lleva aparajeda volver a hacerlos. La nueva fecha de los exámenes está sin fijar. El Departamento de Salud quiere que sea al final de este año, pero 114 opositores y dos sindicatos (LAB y ESK) han recurrido esta decisión. Las centrales y algunos particulares porque quieren que se pare la convocatoria en tanto no concluya la investigación del supuesto fraude por parte de la Fiscalía y del Ararteko. Otros aspirantes rechazan repetir la oposición porque aprobaron la que se ha anulado.

En este escenario, EH Bildu llevó ayer a la Cámara de Vitoria una proposición para, entre otras demandas, instar al Gobierno y a Osakidetza a demorar los exámenes «hasta que concluya la investigación y se establezcan las medidas suplementarias para que se hagan con todas las garantías». Como Elkarrekin Podemos planteaba otra iniciativa similar, pactaron una propuesta que trasladaron al resto de partidos.

El nuevo texto sometido a votación reclamaba también «asistencia externa» para redactar los nuevos exámenes, que «se reconfiguren los tribunales» y se elija a sus miembros «por sorteo entre todo el personal fijo de Osakidetza» y, medidas «suplementarias» a las actuales para impedir filtraciones. Estos planteamientos fueron considerados «ilegales» por el PNV, PSE y PP, con lo que la proposición de los dos grupos de izquierda fue rechazada.

Durante el debate, la parlamentaria de Bildu Rebeka Ubera recriminó «la actitud» de los partidos del Gobierno «porque no se cambia nada haciendo lo mismo. ¿Qué garantías hay para los próximos exámenes», preguntó a PNV y PSE.

«Ir más allá de las palabras»

Ante la negativa del PP a apoyar el texto, con lo que la propuesta fracasaba y se daba un respiro al Gobierno, Ubera expresó a la popular Laura Garrido su incomprensión. «No entendemos que se niegue a dar el paso. Hay que ir más allá del discurso, de las palabras, y pasar a la práctica. No entendemos el cambio», le dijo en alusión a que Garrido ha venido exigiendo «llegar hasta el final en la investigación» del presunto fraude.

La respuesta de la parlamentaria del PP fue también contundente. «No minimizamos lo ocurrido. No se han hecho bien las cosas y exigimos depurar responsabilidades. Los indicios de que ha habido filtración son claros, pero no podemos aprobar un texto que, además de escaparse de nuestro ámbito, plantea una ilegalidad. No podemos cambiar las bases de la convocatoria ya aprobada ni inmiscuirnos en las decisiones de los tribunales de las oposiciones», recalcó. La alternativa de Laura Garrido consistía en exigir al Gabinete Urkullu el cumplimiento del acuerdo del pasado julio, con el que el Parlamento por unanimidad pidió «llegar hasta el final» para aclarar el supuesto fraude y reclamó un nuevo modelo de oposición.

El portavoz del PNV, Kerman Orbegozo, también insistió en la «ilegalidad» del planteamiento de Bildu y Podemos. Y desde el PSE, Natalia Rojo, manifestó que «algo no se ha hecho bien», pero expresó su confianza en que las medidas que presente el consejero de Salud, Jon Darpón, para garantizar la limpieza de las oposiciones «puedan ser negociadas y consensuadas».

Por Elkarrekin Podemos, Cristina Macazaga calificó de «pseudoinvestigación» los expedientes realizados por Osakidetza para tratar de esclarecer lo ocurrido y que han sido remitidos a la Fiscalía y el Ararteko. Además, señaló que las medidas de mejora de las oposiciones «serán para otras OPE, no para esta. Esta se quiere cerrar sin depurar responsabilidades», protestó.