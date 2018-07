ESK y LAB aportarán más anomalías a la Fiscalía sobre 19 exámenes de la OPE

«Asumimos que vamos a sufrir, pero ha merecido la pena»

El anestesista Manoel Martínez es uno de los tres médicos que han denunciado con nombre y apellidos el presunto amaño en los exámenes de su especialidad. Los tres trabajan ahora en el Hospital del Alto Deba (Arrasate-Mondragón) y creen que el paso dado les va a acarrear represalias. «Tenemos asumido que vamos a sufrir, pero ha merecido la pena», indicó ayer. De momento, ya notan que les hacen el vacío. Así como «compañeros de otras especialidades nos han felicitado, los de la nuestra nos ignoran». Sienten su «indiferencia y hostilidad», pero esto no les desanima. Aunque creen que habrá represalias laborales, el Servicio Vasco de Salud «va a tener difícil dejarnos fuera porque mecanismos como las listas de contratación nos protegen. Si nos dejan fuera van a tener que explicar muy claro con luz y taquígrafos por qué».

Manoel Martínez es gallego y es en la sanidad pública de su comunidad donde comenzó a trabajar. En Galicia, dijo, la persona que más años lleva de experiencia «cuenta con más opciones», lo que se traduce en que «casi todos» aprueban los exámenes y pasan después a la fase de méritos, donde cuenta el bagaje. «En Euskadi es la excepción». «Alguien tendría que explicar cómo la mayor parte de los médicos no aprueban un examen, cuando en Enfermería el porcentaje de aprobados es del 94 % y ninguna enfermera sacó 100 puntos, algo que sí ha sucedido en especialidades como Anestesia».

Martínez fue el que peor nota obtuvo en su especialidad (22 sobre 100), «porque no quise participar en ese paripé», así que decidió contestar a todo 'C' en el examen teórico y dejó en blanco el práctico. «Me parece preocupante que hubiera casi 100 anestesistas que sacaran cero en el práctico, no dudo de su capacidad». Dijo que denunció el caso porque «no podía mirar para otro lado» ante una práctica «extendida, sistemática y de toda la vida al margen de la ley. En todos los estamentos de un hospital te dejan claro que esto es así»». Y si no hay más compañeros con ellos, indicó, es «por miedo real al ostracismo y a no poder desarrollar el trabajo que te gusta».