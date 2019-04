Anticipamos uno de los episodios inéditos de la investigación periodística, que persigue «no cerrar en falso las heridas» El secuestro. Jesús Guibert no llegó aquella mañana a su despacho en la empresa Laminados de Hierro Marcial Ucín, de la que era gerente. Dos terroristas le aguardaban en el parking de la planta, ubicada en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, le encañonaron y se lo llevaron en su propio coche hasta el lugar donde le recluyeron. Comandos Autónomos Anticapitalistas. Los dos pistoleros, miembros de este apéndice de ETA, #eran José Antonio Aguirre Aristondo, a la izquierda, y José Ignacio Arruti Aguirre, fotografiado trece años después. Capítulo 8 El papel de los jesuitas: el secuestro de guibert, padre del rector de la universidad de deusto P. MUÑOZ Domingo, 28 abril 2019, 01:01

Aquella tarde del 21 de marzo de 1983, José María Guibert se encontraba en Burgos, trabajando en un hospital como experiencia humana con la gente que sufre por exigencias del noviciado jesuita. Tenía veintiún años y todavía le faltaban otros treinta y uno para convertirse en rector de la Universidad de Deusto. Lo llamaron del noviciado de Valladolid de manera urgente: «Tu madre quiere verte». Se alarmó. Pronto le informaron de que su padre había desaparecido. La alarma se acrecentó. Su padre era el gerente de la empresa Laminados de Hierro Marcial Ucín, pionera de la industria guipuzcoana, y ETA había secuestrado ya a varios empresarios. Además, llevaba tres años recibiendo cartas de extorsión en las que se le exigía el denominado 'impuesto revolucionario'. Jesús Guibert Azcue había salido a primera hora de la mañana de su domicilio en San Sebastián y se había trasladado en su Opel Senator hasta la sede de la firma, ubicada en Azpeitia, unos cincuenta y dos kilómetros que recorría cada día. No llegó a entrar en su despacho. Dos pistoleros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (un apéndice de ETA) lo habían esperado en el parking de la planta y en su mismo coche lo trasladaron hasta una cueva próxima al monte Araunza, cerca de Errezil, en la Guipúzcoa profunda. «Ya nos ha costado capturarte; si te pones nervioso, te pego un tiro», lo amenazaron. Era un secuestro en toda regla.

El joven aprendiz de jesuita cogió un tren y viajó hasta su casa, donde la familia vivió horas de incertidumbre. Los terroristas contactaron con ellos para exigir un rescate por su liberación. Jesús Guibert era militante del PNV y un hombre profundamente religioso, que había trasladado a su familia sus creencias. Ahora, sus allegados se enfrentaban a un dilema moral: para salvar la vida del patriarca había que pagar a los terroristas, que emplearían ese dinero para prolongar su estrategia violenta. Enseguida recibieron el apoyo de la Iglesia a través de monseñor Setién, obispo de San Sebastián, y de monseñor Uriarte, obispo auxiliar de Bilbao. Su domicilio, en la donostiarra calle Zubieta, se convirtió en una improvisada capilla en la que cada día, a la una y media del mediodía, se celebraba una eucaristía con presencia de numerosos jesuitas. Al mismo tiempo, representantes de la familia realizaban gestiones para su liberación por vía de un intermediario que contactaba con el grupo escindido de ETA. Se ponía una vela a Dios y otra al diablo.

Eran los años del plomo. Mientras Guibert estaba secuestrado, ETA y los Comandos Autónomos Anticapitalistas mantuvieron su ofensiva de terror. El 25 de marzo, un comando de la banda tendió una emboscada a un convoy de la Policía Nacional en las proximidades de Oiartzun. Murió el cabo primero Ramón Ezequiel Martínez, padre de dos hijos de corta edad. En su funeral en el templo del Buen Pastor se vivieron momentos de gran tensión cuando se impidió el paso del féretro con la bandera española, tal y como estipulaba la normativa diocesana. Al término de la ceremonia resonaron gritos contra José María Setién. El oficiante recordó a Guibert y pidió a los cristianos que se movilizaran para detener la violencia «que está hundiendo a este pueblo». Al día siguiente, un artificiero de la Policía Nacional, Adriano Sotil Pelayo, falleció al explotarle la bomba que desactivaba, colocada por los Comandos Autónomos Anticapitalistas. En Madrid, un comando de ETA militar secuestró a Diego Prado y Colón de Carvajal, presidente del Banco Occidental de Descuento. Esta ofensiva era una pinza asfixiante.

En aquellas fechas, el delegado del Gobierno era el socialista Ramón Jáuregui, valedor de la corriente de cristianos socialistas. Se reunió con la familia Guibert en su domicilio donostiarra. «No paguéis, fiaros de las fuerzas de seguridad», les aconsejó. Pero los terroristas apretaban: «Mil millones o quinientos por el cadáver». Aquello era muy fuerte. En casa se pasaban el día llorando. Finalmente, las negociaciones fructificaron y hubo un principio de acuerdo. La familia hizo un movimiento bancario. Sacaron ciento cincuenta millones de pesetas. El Gobierno vasco les avisó: «Cuidado con lo que hacéis». Por fin llegó el día de la entrega del dinero, fijada para el 6 de abril. Según datos inéditos hasta la fecha, de la casa de los Guibert salieron tres coches. El primero, para despistar a los efectivos de la Policía y de la Guardia Civil que vigilaban el domicilio, se dirigió a Bilbao y entró en el parking de El Corte Inglés, en la Gran Vía, donde fue interceptado por los agentes. Era un señuelo. El segundo tomó dirección hacia Francia y, según la versión oficial, la entrega se realizó en un punto entre San Juan de Luz y Biarritz. En realidad, el dinero viajaba en el tercer vehículo, que enfiló hacia la gasolinera del alto de Ariceta, muy cerca de San Sebastián, que fue donde se pagó el rescate. Según los papeles incautados a la dirección de ETA, la familia abonó doscientos millones de pesetas.

Lo soltaron al día siguiente, al filo de la medianoche. Los secuestradores aprovecharon que jugaba la Real Sociedad contra el Hamburgo en un partido de la Copa de Europa y había mucho tráfico en las carreteras que confluyen en San Sebastián. Lo sacaron de la cueva en volandas y a rastras, por lo que se hirió en un ojo con una rama. Le devolvieron la cartera y las llaves de casa y le pusieron un pasamontañas. Luego lo trasladaron en coche hasta el alto de Meagas, en las proximidades de Orio, y lo abandonaron en una cuneta de la carretera con una pequeña linterna. Antes de marchar, Guibert les dio la mano. Al despedirse, les dijo: «Tenéis que dejarlo, siempre se puede hablar. Si queréis, nos podemos juntar en una sidrería de aquí, o en Logroño». Se refería a las Bodegas Olarra, en las que la firma Ucín tenía mayoría accionarial. Antes de que sus captores abandonaran la zona a toda velocidad, les insistió: «Vamos un día y hablamos, pero tenéis que dejar esto. De qué os sirve. Habéis estado pringados como yo en esta cueva húmeda». La relación con sus «cuidadores», jóvenes del valle por el acento tan peculiar, y el aislamiento en unas circunstancias tan dramáticas le habían producido lo que se conoce como 'síndrome de Estocolmo'. Días después diría que no les guardaba ningún rencor.

Guibert caminó un rato y, con la linterna, hizo unas señales a una pareja que se encontraba en el interior de un coche. Lo reconocieron: «Eres el del secuestro». Luego lo llevaron hasta San Sebastián. Abrió la puerta del portal sin que los ertzainas que hacían guardia en la calle lo identificaran. Tocó el timbre. La familia se estaba ya acostando y pensó que se trataba de alguna broma pesada. Eran ya cerca de las dos de la madrugada. Alguien abrió la puerta y Guibert apareció en el umbral sin grandes aspavientos. «¡Que ha venido!», gritó ese alguien. El hombre se fue directamente al baño y se duchó. Luego habló con su familia de manera relajada mientras se comía una cuajada, un postre muy vasco. Le sentó mal porque estaba muy fría y tenía el estómago débil. Por esa razón se retrasó la rueda de prensa veinticuatro horas. Se aprovechó para que el médico oculista de la familia, el doctor Muñoa, le revisara la herida del ojo, de donde le sacó un trocito de madera.

El autor. Pedro Ontoso, periodista y sociólogo nacido en 1956 en Barakaldo, Bizkaia, ha desarrollado su carrera profesional en 'El Correo', del que llegó a ser subdirector y profesor en el máster que el periódico organiza conjuntamente con la Universidad del País Vasco. Especialista en religión y política, dirigió también el blog Arca de Noé. El libro. 'Con la Biblia y la Parabellum'.'Cuando la Iglesia vasca ponía una vela a Dios y otra al diablo' es el subtítulo de esta investigación que Ediciones Península, en su Colección Atalaya, publicará el 30 de abril. Precio: 19,90 euros.

Cuarenta y ocho horas después, padre e hijo pasaron muy cerca de la cueva donde el primero estuvo secuestrado, pero no entraron. Lo hicieron cuatro meses después. Estaba entre Azpeitia y Errezil, debajo del Hernio, un monte sagrado para los vascos. A la cumbre de este enclave mítico, rematada por una gran cruz, se llega por un calvario, toda una metáfora para lo que estaba ocurriendo unos kilómetros más abajo. Lo mismo que la venta del collado de Iturrioz, donde la tradición establece que san Ignacio de Loyola durmió una noche en su ruta desde París a Azpeitia. Guibert sumó más noches: fueron diecisiete días los que pasó recluido en una gruta natural pequeña y húmeda, de apenas cuatro metros y medio de largo por uno y veinte centímetros de alto (en forma de lancha), y de la que solo le dejaban salir un ratito a la noche. Él permanecía tumbado al fondo, con un saco de dormir. Un escondrijo cutre, pero, sobre todo, infrahumano. Había filtraciones de agua por la lluvia, pero resistió sin coger un catarro. Era un hombre muy duro.

Durante el día, la cueva permanecía tapada con piedras y ramas, que se retiraban a la caída del sol para respirar un poco y hacer las necesidades fisiológicas. Guibert sabía dónde estaba porque conocía la zona y veía el resplandor de las luces de Azpeitia. Él situaba el escondite en la zona de Benta Berri, muy cerca de su lugar de trabajo y de un caserón familiar, solo que este último estaba en manos de unos pistoleros. Lo vigilaban dos miembros del comando, que ocultaban sus caras con capuchas y hablaban en euskera con el acento de la comarca. Hasta el cuarto día no le dieron de comer, cuando un tercer etarra llegó con una cesta de alimentos, casi todos enlatados. Pudo leer el libro 'El lobo estepario', de Hermann Hesse, una novela que hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Sus secuestradores eran más bien lobos para el hombre.

Aquellos diecisiete días fueron muy duros. Guibert aguantó, se mantuvo firme, pero al final se hundió. Lloró mucho. Se aferró a sus creencias para resistir. Rezar le ayudaba. Tiempo después contaría a los jesuitas que todos los días hacía un recorrido mental por las iglesias de San Sebastián, como si se tratara de una visita al Santísimo, una costumbre del devocionario católico que hizo furor en Euskadi: catedral del Buen Pastor, basílica de Santa María del Coro, padres jesuitas, capuchinos, carmelitas, santuario de Nuestra Señora de Arantzazu... Hasta subía al Sagrado Corazón del Urgull. Cada templo era una estación. Entraba y hacía una visita al sagrario. Era un momento de meditación, de intimidad con Dios. Rezaba cinco padrenuestros, avemarías y glorias (una para cada una de las cinco llagas de Cristo) y se refugiaba en los recuerdos de su familia. «¡Oh, ángeles del cielo, venid en mi auxilio!», imploraba. Meses después, la familia hizo un libro de fotos de la cueva y de la zona, salpicadas de oraciones. Era como la reconstrucción de un diario, y acabó convirtiéndose en un breviario.

Durante el cautiverio, Jesús Guibert mantuvo muchas conversaciones en euskera con sus secuestradores. Les decía que lo tenían que dejar, que aquel no era el camino. Incluso hizo de enfermero con uno de ellos, que cogió una infección de oído por la humedad. Le supuraba. La propia víctima estuvo curando al verdugo hasta que desapareció la molestia. Guibert era un hombre muy creyente y amante del diálogo. Cuando se produjo el siguiente secuestro, el del administrador de fincas Ángel Carasusan, ETA se puso en contacto con Guibert para que hiciera de intermediario en la negociación del rescate. Al final, no hizo falta: la Guardia Civil lo liberó cinco días más tarde en la localidad guipuzcoana de Lezo y detuvo a sus captores.

Varios años más tarde, los secuestradores de Guibert fueron detenidos y juzgados. Se trataba de José Antonio Aguirre Aristondo y José Ignacio Arruti Aguirre. Tuvo que ir a Madrid a declarar ante la Audiencia Nacional. Familiares de los miembros del comando llamaron al secuestrado para presionarlo: «Si dices que el euskera que utilizaban no era el de Azpeitia, les caen dos años; si dices que sí, les caen diez o más. Tú mismo». Los Comandos Autónomos Anticapitalistas habían nacido en el valle del Urola, y la mayoría de sus activistas eran jóvenes de sus pueblos. En el interrogatorio judicial, Guibert declaró que no los reconocía, porque siempre habían estado tapados por pasamontañas. También dijo que el euskera que utilizaron en sus conversaciones no era el de Azpeitia. Mintió. Sus allegados aseguran que no lo hizo por miedo, sino por su talante de perdonar, sus ganas de reconciliar. Su mujer acudió al funeral de la madre de uno de sus secuestradores. Guibert era un hombre muy pactista, una persona de sumar y avanzar, nada radical. No guardaba rencor a nadie.

Ocho millones para descabezar a los Comandos

Así lo demostró Guibert cuando uno de los líderes de los Comandos, José Luis Salegui Elorza, 'Txipi', lo llamó en 1989 porque quería dejar la actividad terrorista y necesitaba dinero para poner tierra de por medio. Guibert lo atendió. Quedaron en la casa de los jesuitas de Burdeos. El empresario pasó a Francia y le dio a Salegui ocho millones de pesetas para que rehiciera su vida lejos de las armas. Le abría una vía de huida. Con ese movimiento, Guibert contribuyó a descabezar a los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que pronto se disolvieron. Desaparecieron sin un comunicado oficial. 'Txipi' era de Azkoitia, cercana a Azpeitia, cuna del movimiento terrorista que protagonizó una violencia sangrienta y descontrolada, y fue relacionado con el asesinato del senador socialista Enrique Casas, el 23 de febrero de 1984. Con el dinero de la familia Guibert, Salegui se instaló en México. Se lo agradeció mediante una carta escrita en euskera. El antiguo terrorista murió en el país azteca ocho años después. Su pareja relacionó su muerte con la «guerra sucia del Estado español», pero el informe oficial estableció que fue un fallecimiento por infarto, diagnóstico que certificaron tres autopsias.

Otro episodio desconocido de Jesús Guibert es su papel de mediador entre el Gobierno socialista y ETA en 1985 y 1986. La iniciativa partió de Felipe González, que ya había realizado otros intentos con resultados infructuosos, por lo que esta vez buscó la mediación de la Iglesia. Los contactos los realizó Julio Feo, secretario de Presidencia y hombre de confianza de González. Licenciado en Ciencias Políticas, el valenciano fue su director de campaña en varias elecciones y el verdadero artífice de su llegada a la Moncloa. Feo llamó a las puertas de la Compañía de Jesús para conseguir un canal de comunicación con ETA. Habló con Juan Plazaola Artola, entonces superior general de la provincia de Loiola y vicecanciller de la Universidad de Deusto, en la que ha sido también director del Instituto Ignacio de Loyola. Plazaola, de aspecto frágil pero con una gran fortaleza y una acreditada formación intelectual, buscó la ayuda de Guibert para acercarse a ETA. Finalmente, llegaron hasta la organización, entonces dirigida por el histórico Txomin Iturbe. El líder también quería hablar. Se reunieron en dos ocasiones en el Hogar Español de Burdeos, atendido por la comunidad de los jesuitas. El hombre duro se quedó en casa. La información que Guibert confió a sus allegados es que Iturbe quería acabar ya con la violencia. La negociación iba por buen camino, pero todo se truncó cuando el dirigente de la banda fue detenido en abril de 1986. Luego fue deportado, primero a Gabón y después a Argel. En febrero de 1987, Iturbe murió en un accidente. Quienes se reunieron en Burdeos creyeron que la historia de ETA pudo haber acabado allí, pero se alargó otros veinticinco años.

¿Controlaba Txomin Iturbe la organización? Sorprende que poco después de la segunda reunión, en marzo de 1986, el 'comando Nafarroa' intentara secuestrar, precisamente, a José Ignacio Guibert Azpiroz, sobrino del industrial y, por esas fechas, también mediador con la banda. Tres pistoleros lo abordaron en la calle, pero pudo zafarse y huir. Los secuestradores tenían preparada una 'cárcel del pueblo' en una bajera de la ciudad para mantenerlo allí cautivo y pedir un rescate. En los famosos papeles de Susper, intervenidos por la Policía cuando Ibon Fernández de Iradi fue detenido en Francia, la víctima figuraba en un fichero como «moroso» de ETA porque no había accedido a pagar el impuesto revolucionario. El propio Jesús Guibert volvió a ser objeto de extorsión en 1992. ETA quería más dinero. Algunas cartas de amenaza llegaron a la portería de los jesuitas en el santuario de Loiola. Su hijo José María, que estaba a punto de volar a Estados Unidos para estudiar Teología en Berkeley, casi suspendió el viaje. Pero la familia aguantó firme y el futuro rector de Deusto partió para completar su formación en la universidad californiana de la Compañía de Jesús. Las misivas nunca dejaron de llegar. En la oleada de cartas de extorsión que ETA lanzó a partir del año 2000, también volvió a figurar Jesús Guibert como destinatario. Su mujer las guardaba, y en alguna ocasión se las enseñó a sus hijos.

El vía crucis de la familia Guibert no acabó ahí. Veinticinco años después del secuestro, el patriarca del clan fue requerido por la Audiencia Nacional en una operación del juez Baltasar Garzón contra las fuentes de financiación de ETA. Era julio de 2008. Su nombre había aparecido, algunos meses antes, en la documentación intervenida a Francisco Javier López Peña, 'Thierry', en esos momentos jefe de la organización terrorista y detenido en Burdeos. Jesús Guibert no se sentía concernido en aquella operación porque, según su familia, no había vuelto a pagar un duro a la banda terrorista. Pero las fuerzas de seguridad le seguían la pista y lo mantenían vigilado. Tenía pinchado el teléfono. Los martes solía acudir con su cuñado Pedro a tomar las aguas al balneario de talasoterapia de Zestoa, pero aquella semana lo cambió al miércoles. A las nueve y media de la mañana salieron de su casa en Azpeitia (donde pasaba largas temporadas) y se toparon con un control de la Guardia Civil a la salida de la localidad. Estaban tranquilos. «No van a parar a dos pobres viejos», se dijeron. Guibert tenía setenta y ocho años en ese momento. Se equivocaron. El objetivo era él. Fue detenido y conducido al cuartel de Intxaurrondo, donde fue sometido a un largo interrogatorio. Mientras tanto, los agentes realizaron un registro en su domicilio de San Sebastián por orden de Garzón. Horas después, Guibert fue puesto en libertad. Falleció en 2014 a los ochenta y seis años, y su figura fue recordada como el prototipo del empresario vasco emprendedor. Numerosos jesuitas asistieron a su funeral, celebrado en la parroquia de San Sebastián de Soreasu, en Azpeitia, muy cerca del santuario de Loiola. Se trata de un templo de origen templario que alberga la pila en la que fue bautizado Íñigo de Loyola. También llama la atención la capilla de la Soledad, en la que destaca una pintura sobre el juicio final. Simbología hasta el último minuto.