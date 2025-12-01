El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El caso fue juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz. EFE

15 años de cárcel para un hombre que abusó de su hijastro con discapacidad intelectual

El TSJEx confirma la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz por un delito continuado de agresión sexual a un menor

A. B. Hernández

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:20

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la condena de 15 años de prisión impuesta a un hombre por un delito continuado ... de agresión sexual a su hijastro, un menor de 13 años con una discapacidad intelectual del 42%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  2. 2

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  3. 3 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle
  4. 4

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  5. 5

    El Guggenheim se aleja de Urdaibai: el proyecto está a punto de abandonarse en un cajón
  6. 6

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  7. 7

    «El sistema debe ser muy duro con personas desarraigadas que no quieren integrarse»
  8. 8 De borrasca en borrasca: Bizkaia se prepara para otra semana de lluvias
  9. 9 Muere un jugador de baloncesto tras un recibir un codazo en la cabeza en pleno partido
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 15 años de cárcel para un hombre que abusó de su hijastro con discapacidad intelectual

15 años de cárcel para un hombre que abusó de su hijastro con discapacidad intelectual