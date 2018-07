La anestesista que denunció el fraude en la OPE: «No han maquillado los resultados lo suficiente»

Marta Macho es médico anestesista y lleva trabajando tres años en el Hospital del Alto Deba en Arrasate. Junto a otros dos compañeros, ha denunciado públicamente las supuestas irregularidades y filtraciones en la OPE de Osakidetza. Pide un cambio en el modelo de estas oposiciones, denuncia que «los elegidos reciben las preguntas de los exámenes» y critica las explicaciones que ofreció el miércoles la directora general de Osakidetza.

- ¿Cómo valora esas declaraciones?

- Lo primero que se me pasa por la cabeza es que nos están engañando. Su mensaje me parece que está vacío. Debería haber concretado cuáles son los defectos en el método de corrección y los fallos en los modelos de los exámenes. El problema no creo que esté en ninguno de esos dos procedimientos, está en que no han maquillado los resultados suficientemente como para que no llamen la atención. Estamos hablando de un examen cuya repartición es bimodal, ¡eso dónde se ha visto!

- Explíquese.

- En mi categoría profesional hay muchísimos suspendidos con una nota de cero y muy poquitos aprobados con una nota excelente. Estadísticamente es insostenible. Ni en las peores clases vas a tener resultados así, con tanta diferencia. Esto demuestra que hay personas señaladas en cada hospital para lograr plaza. Elkarrekin Podemos y el sindicato ESK acertaron previamente quienes iban a aprobar y sacar plaza. A pesar de ello la señora Múgica dijo el martes que había defectos en la corrección y aspectos en el modelo del examen que no funcionan bien. Y aun así se sabía quienes iban a aprobar, hay algo que no cuadra.

- Habla de maquillar resultados.

- Este asunto se les ha ido de las manos. Pero no ahora, siempre. Si se evalúan pruebas de otros años los resultados son similares. La cuestión es que no se ha hecho caso a las denuncias que hubo en su día. Es algo que está asimilado en el sistema. La gente da por hecho que esto funciona así.

- Dice que se da por hecho, pero nadie hasta el momento había dado la voz de alarma. ¿Por qué?

- Mucha gente dentro sabe lo que pasa, pero nadie denuncia. El motivo es que muchos saben que al final llegará su plaza. Bien sea por el tiempo en el departamento correspondiente o por los méritos que se han hecho frente a aquellos que van a repartir los exámenes. La gente que quiere hablar no lo hace por miedo, y me parece muy grave.

Cambio de modelo

- ¿Repartir los exámenes?

- No preparamos ni estudiamos para el examen porque cada uno sabe si esta es su OPE o no, si te toca o no. La gente que estudia, lo hace con las preguntas que le dan, nada más.

- Usted deberá repetir el examen. ¿Solicitarán el cambio de modelo?

- El problema está en las previas, en cómo está organizado el sistema. Si una OPE funciona es la de Familia, por lo que en vez de andar con falacias y repetir el examen en los mismos términos, copiemos lo que funciona. Y desde luego no se cuál va a ser el planteamiento que se va a elegir, pero no entendería que se repitiera con la misma modalidad de pruebas y el mismo tribunal que está bajo sospecha.

- ¿Cómo es su prueba?

- El examen de mi especialidad consta de dos partes, la teórica y la práctica. La primera es tipo test, que es algo racional, la pregunta y respuesta puede estar bien o mal, punto. Pero la segunda es de desarrollo, práctica. Eso conlleva que la forma de corrección pueda ser subjetiva, más aún si solo hay que aprobar a los señaladas. Te dan un caso clínico con las preguntas y tú tienes que desarrollarlo, algunos que no correspondían a nuestra especialidad.

- ¿Qué espera de la comparecencia del jueves en la Cámara?

- Me gustaría que los responsables de Osakidetza fueran capaces de admitir que realmente han sido OPEs fraudulentas. Y me gustaría que se abriera un debate sobre la posibilidad de un cambio de modelo. Aunque creo que lo que va a pasar es que van a negar todo, intentando tapar todas las fisuras posibles.