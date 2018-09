La ampliación de las ayudas por segundo hijo dispara las solicitudes un 40% El Gobierno vasco ha recibido 3.132 peticiones desde el 1 de agosto, 1.294 más que un año antes JESÚS J. HERNÁNDEZ Jueves, 13 septiembre 2018, 13:03

La ampliación de las ayudas por segundo hijo, aprobada recientemente por el Gobierno vasco, ha disparado desde agosto hasta este jueves el número de solicitudes para acceder a ellas, con un incremento del 40 % respecto al mismo período de 2017. Lo ha desvelado hoy la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en su comparecencia en comisión para explicar los detalles del IV Plan de Apoyo a las Familias e Infancia. Tras la aprobación del texto, el pasado 19 de junio, el Ejecutivo introdujo una modificación de decreto, que entró en vigor el 7 de agosto, que extiende las ayudas por segundo hijo de dos a tres anualidades.

La medida, que tiene efectos retroactivos para las familias que el año pasado recibieron la segunda prestación, permite un abono no solo durante los primeros doce meses de vida del segundo vástago y cuando cumpla un año, sino también en su segundo cumpleaños. Aunque no es posible determinar aún a qué tipo específico de ayuda por hijos corresponden las solicitudes recibidas desde el 1 de agosto, han llegado 3.132 peticiones, frente a las 1.838 del mismo período de 2017. En los ejercicios anteriores no hubo grandes increnmentos y las cifras eran similares. Por ese motivo, el área cree que buena parte de las 1.294 peticiones más se debe a la modificación.

El presupuesto que se prevé para la implantación del decreto en 2018 es de 5,5 millones de euros y está previsto que las nuevas ayudas por segundo hijo beneficien a 6.600 familias vascas. Oscilan entre los 400 y 900 euros, en función de la renta familiar estandarizada. Por ejemplo, para una renta inferior a 20.000 euros la cuantía es de 900 euros, para una superior a 20.000 e igual o inferior a 30.000 euros de 500, y para una superior a 30.000 euros de 400. También se incluye a los vástagos de entre 18 y 25 años que viven en el domicilio familiar y dependen de los progenitores.

Conciliación en 30 firmas vascas

Artolazabal aseguró que una treintena de empresas vascas están participando en un programa piloto de asesoramiento del Gobierno vasco para la implantación de medidas de conciliación laboral. Por el momento están en fase de diagnóstico y luego acordarán «medidas concretas» para facilitar la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de los hijos.

Las instituciones vascas destinarán al este plan 460 millones de euros en medidas de apoyo a las familias hasta el año 2022, cantidad a la que hay que sumar 1.575 millones en deducciones fiscales y 1.720 en políticas transversales. Son en total 116 medidas relacionados con la emancipación juvenil, la conciliación, los planes de familia, y el bienestar de la infancia y la adolescencia. El obejtvo es rebajar la tasa de pobreza infantil, que están en el 25% en Euskadi y en el 34% en España, y elevar la fecundidad de las mujeres hasta el 1,50 para paliar la crisis demográfica.