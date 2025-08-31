De Alice a Wilma: las borrascas de esta temporada ya tienen nombre La Aemet y sus socios europeos han escogido las denominaciones para identificar los frentes con mayor impacto

Leire Moro Domingo, 31 de agosto 2025, 15:13 | Actualizado 16:12h. Comenta Compartir

Con el otoño, aparte de la rutina diaria, llegan otras dos cosas más, las borrascas y el listado de nombres que se les asigna para facilitar su seguimiento y comunicación. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) junto a sus socios europeos ya ha publicado la lista para la temporada 2025-2026, que arranca el lunes 1 de septiembre. En esta ocasión, los nombres van desde Alice a Wilma, incluyendo otros como Leonardo, Marta, Pedro o Samuel, en una lista que alterna denominaciones femeninas y masculinas y que suma un total de 21.

El sistema de nombrar los frentes tiene el objetivo de mejorar la comunicación y la comprensión de los fenómenos meteorológicos que pueden afectar a varias regiones. Forma parte de un acuerdo entre los servicios meteorológicos de España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y, este año por primera vez, Andorra.

🌀 De Alice a Wilma pasando por Leonardo, Marta, Pedro o Samuel.



Estos son los nombres para la nueva temporada de borrascas con gran impacto, que comienza el lunes, 1 de septiembre.



🤔 ¿Cuándo ponemos nombre a una borrasca? Sigue el hilo 🧵👉 pic.twitter.com/435M8vv4Ab — AEMET (@AEMET_Esp) August 31, 2025

No todos los sistemas de bajas presiones reciben nombre, solo aquellos que provocan avisos meteorológicos de gran impacto. Vienen definidos principalmente por la emisión de avisos naranjas y rojos debido a vientos muy fuertes o a lluvias intensas o nevadas acompañadas de avisos amarillos por viento.

En España, es la Aemet la responsable de emitir estos avisos. El Plan Nacional de Previsión y Seguimiento de Fenómenos Meteorológicos Adversos, conocido como Meteoalerta, es el que dicta cómo y cuándo se emiten los avisos. Un fenómeno meteorológico adverso se define como cualquier evento atmosférico capaz de causar daños a las personas o a los bienes materiales, o que pueda alterar de forma significativa la vida cotidiana en una determinada zona.

¿Qué indican los colores de los avisos de Aemet?

Los avisos que se emiten tienen en cuenta tanto la frecuencia con la que se producen estos fenómenos como su peligrosidad. Por ello, existen cuatro niveles básicos: verde, que indica que no existe riesgo meteorológico; amarillo, que señala un riesgo bajo o limitado a ciertas actividades; naranja, que advierte de un riesgo importante y fenómenos poco habituales; y rojo, que representa un riesgo extremo, con eventos de intensidad excepcional y un peligro muy elevado para la población.

Además, estos avisos son muy precisos, detallando las zonas concretas de cada provincia afectadas por el fenómeno y las horas previstas para su inicio y finalización. Esta información es vital para que la ciudadanía y los servicios de emergencia puedan prepararse y responder adecuadamente ante las borrascas que se esperan.