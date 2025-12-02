Alerta sanitaria: retiran del mercado una crema de Yepoda, la marca de cosmética coreana que arrasa en redes sociales La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recomienda evitar su uso y, en caso de haberla comprado, devolverla tras detectar una bacteria

Silvia Osorio Martes, 2 de diciembre 2025, 11:39

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta sanitaria por la presencia de bacterias en un lote de una crema corporal de Yepoda, la famosa marca de cosmética coreana que arrasa en ventas entre las jóvenes y se ha hecho viral. En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad ha ordenado la retirada del mercado y de cualquier canal de distribución del producto conocido como The Cocoa Cloud, una manteca corporal incluida en el calendario de adviento 2025, concretamente en el día 8.

Según ha informado la empresa responsable, COSMETRADE, S.L., el lote afectado -SR335- ha presentado el crecimiento del microorganismo 'Pseudomonas aeruginosa' tras su uso, debido a una pérdida de eficacia del conservante. La presencia de esta bacteria puede suponer un riesgo para la salud, especialmente en personas con heridas o defensas bajas.

La AEMPS ha trasladado esta información a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para coordinar la aplicación de las medidas adoptadas. Sin embargo, la firma ha confirmado que en España, el producto contaminado se ha comercializado únicamente a través de la página web de la marca Yepoda, donde se ha publicado un mensaje para informar sobre los pasos a seguir si se dispone de alguna unidad.

Además, la empresa también ha informado a las personas consumidoras que adquirieron el producto mediante correo electrónico. La Agencia Española del Medicamento recomienda devolver la crema en caso de haberla adquirido.