Alerta sanitaria en España por salmonella en carne picada vendida en un conocido supermercado La Aesan ha lanzado el aviso sobre los lotes afectados

G. C. Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Nueva alerta sanitaria lanzada por la Aesan esta semana. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado un aviso por presencia de salmonella en un preparado de carne picada de pollo, de la marca de la cooperativa de supermercados Consum.

El organismo ha tenido conocimiento de este percance a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), a raíz de una alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana. La propia empresa ha advertido a través de una nota informartiva a sus clientes. Se trata de una carne de 400 gramos envasada en bandeja de plástico, correspondiente a los lotes 2830 y 1671 y con caducidad a fecha 1 de diciembre.

Ampliar

La distribución afecta a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. La empresa ya ha retirado los lotes implicados de sus lineales. El resto de los lotes comercializados son seguros para su consumo.

La agencia recomienda no consumir el producto si ha llegado a ser comprado. «En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud», recomienda.