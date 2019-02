45 incendios forestales mantienen a Cantabria en alerta

Toda la franja central de Cantabria está en situación «muy complicada» por los alrededor de 100 incendios a los que se ha tenido que hacer frente desde el jueves de los que este domingo, según acaba de informar el Gobierno, están activos 45, con lo que la cifra sigue aumentando según pasan las horas.

Ahora mismo, están en marcha hacia Cantabria 200 miembros de dos UME (Unidad Militar de Emergencias). Llegarán desde León y Zaragoza con hidroaviones y helicópteros para ayudar al Gobierno cántabro a controlar los focos. No se prevé que el panorama general mejore en lo que queda de jornada, «porque el tiempo no va a ayudar» ya que no se esperan lluvias hasta la tarde del lunes. De momento se están librando del fuego la comarca de Liébana y todo el sur de la región (Campoo, Valderredible y Valdeolea).

Así lo acaba de explicar el director general de Medio Natural, Antonio Lucio, que ha señalado que «el 101% de los incendios son provocados», toda vez que en Cantabria están prohibidas las quemas y quien prende en la actuales condiciones de temperaturas y vientos busca «causar daños». Lucio explica que, desde la tarde del sábado, el incremento de la velocidad del viento y el hecho de que el termómetro no bajara tanto en horas nocturnas como en noches anteriores, «está facilitando que los fuegos se propaguen con más facilidad».

Esto ha motivado que se activara por la mañana el nivel 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (Infocant) y que se pidiera ayuda al Ejército. A estas horas, el centro operativo del 112 desde el que se trata de controlar la situación está programando dónde se desplegarán los militares. Los puntos calientes actuales está en Liérganes y Cabuérniga. A este último lugar (donde hay problemas en Viaña y Los Tojos) empezarán a llegar los refuerzos de las UME, que llegarán de forma escalonada a lo largo del día de hoy y serán repartidos en función de las necesidades.

Según asegura Lucio, la mayoría de incendios hasta el viernes se produjeron en zonas de matorral, y «responden al esquema más clásico de esta epoca». A partir de ayer tarde, en La Cavada (Riotuerto) se han quemado zonas de eucalipto. En el Monte Saja se han prendido matorrales y arbolado y, en Molledo, áreas de roble. En Monte Caballar, entre Santa María de Cayón y Villafufre, hay incendios activos que ocupan bastante extensión.

El director general de Medio Rural lamenta que «con los avisos que tenemos», prender fuego solo sirve para quemar «porque quien quema sabe que es imposible controlar el fuego y que hay momentos en que ni con todos los medios del mundo» se pueden reducir con facilidad. En Mazcuerras, el viernes se prendieron 30 sitios distintos con mechas, ejemplifica.

El Gobierno, además, no es optimista sobre la evolución del panorama. Está en contacto con la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), que ha informado de que hoy seguirán las altas temperaturas para la época y el viento, por lo que la noche de este domingo también pinta «mal». Es probable que mañana, lunes, al mediodía, «entren nubes y es posible que por la tarde llueva algo». Pero para el martes y el resto semana que viene, no hay previsión de precipitaciones. «Si lloviera el lunes por la tarde sería un alivio importante, pero de momento no va a ayudar el tiempo».

El gobierno regional trabaja en estrecha colaboración con la Dirección General de Protección Civil, cuyo máximo responsible, Luis Sañudo, ha indicado que todos los medios de ambas administraciones están «a disposición» y en coordinación. «Hemos doblado tres parques y los primeros efectivos de las UME (16 militares) ya están en Cantabria. Su llegada es importante por los medios que traen: seis automobas que se usan «a partir de ya» y medios aéreos.

A las zonas de Molledo y Caballar se han incorporado hidroaviones. Y acaba de llegar también un helicóptero pesado kamov, que se suma al del Gobierno regional. En las tareas de extinción están colaborando agentes de la Guardia Civil, la Cruz Roja, voluntarios, el 061 y todo el sistema de Protección Civil. El centro operativo ha sido visitado esta mañana por Miguel Ángel Revilla y por el delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, que se han interesado por los dispositivos desplegados.