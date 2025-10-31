El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Alerta alimentaria por presencia de plásticos azules en gofres de una conocida marca que se vende en Euskadi

El producto afectado, de la marca belga Lotus, ha sido retirado del mercado

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:04

Comenta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria por presencia de plásticos azules en un lote de gofres de la marca belga Lotus. El producto se ha vendido en supermercados de Euskadi. El organismo dependiente del Ministerio de Sanidad ha ordenado su inmediata retirada del mercado y de cualquier canal de comercialización.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Gofre belga 250g (x5)

Nombre de marca: Lotus

Aspecto del producto: empaquetado en paquetes de 5 gofres

Código de barras: 5410126002003

Número de lote: 171225G

Fecha de caducidad: 17/12/2025

Peso de unidad: 250 g

Temperatura: ambiente

Evitar el consumo

Según la información disponible, la voz de alarma la dio la Comunidad de Madrid. Lla distribución inicial ha tenido lugar en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  2. 2

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  6. 6

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  7. 7

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  8. 8

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  9. 9 Multan con 1.000 euros a un local hostelero de la playa de Ereaga que debe 200.000
  10. 10

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alerta alimentaria por presencia de plásticos azules en gofres de una conocida marca que se vende en Euskadi

Alerta alimentaria por presencia de plásticos azules en gofres de una conocida marca que se vende en Euskadi