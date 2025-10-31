Alerta alimentaria por presencia de plásticos azules en gofres de una conocida marca que se vende en Euskadi El producto afectado, de la marca belga Lotus, ha sido retirado del mercado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria por presencia de plásticos azules en un lote de gofres de la marca belga Lotus. El producto se ha vendido en supermercados de Euskadi. El organismo dependiente del Ministerio de Sanidad ha ordenado su inmediata retirada del mercado y de cualquier canal de comercialización.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Gofre belga 250g (x5)

Nombre de marca: Lotus

Aspecto del producto: empaquetado en paquetes de 5 gofres

Código de barras: 5410126002003

Número de lote: 171225G

Fecha de caducidad: 17/12/2025

Peso de unidad: 250 g

Temperatura: ambiente

Evitar el consumo

Según la información disponible, la voz de alarma la dio la Comunidad de Madrid. Lla distribución inicial ha tenido lugar en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.