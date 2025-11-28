Alerta alimentaria por la presencia de partículas metálicas en un conocido snack procedente de España Ha sido la propia empresa la que se ha dado cuenta de la incidencia debido a un control rutinario de sus producto

Marina León Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:46 Comenta Compartir

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una nueva alerta por la posible presencia de partículas metálicas en los conocidos bocaditos de tomate y orégano Snatt's, de Grefusa. A través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), han recibido una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.

⚠️ Alerta por posible presencia de partículas metálicas en bocaditos.

🚫 No consumir

▶️Nombre: Bocaditos tomate & orégano

▶️Marca: Snatt´s

▶️Número de lote: 68708

▶️Fecha de caducidad: 07/11/26

📌https://t.co/DngMk2Vv9e pic.twitter.com/23h4wxNiGo — AESAN (@AESAN_gob_es) November 28, 2025

Ha sido la propia empresa la que se ha dado cuenta de la incidencia debido a un control rutinario de sus productos. Los artículos afectados pertenecen al lote 68708 con fecha de caducidad 07/11/26. El código de barras es el 8413164023198.

Ampliar

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana. Por otro lado, las autoridades recomiendan a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos