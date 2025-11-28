El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alerta alimentaria por la presencia de partículas metálicas en un conocido snack procedente de España

Ha sido la propia empresa la que se ha dado cuenta de la incidencia debido a un control rutinario de sus producto

Marina León

Marina León

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:46

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una nueva alerta por la posible presencia de partículas metálicas en los conocidos bocaditos de tomate y orégano Snatt's, de Grefusa. A través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), han recibido una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.

Ha sido la propia empresa la que se ha dado cuenta de la incidencia debido a un control rutinario de sus productos. Los artículos afectados pertenecen al lote 68708 con fecha de caducidad 07/11/26. El código de barras es el 8413164023198.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana. Por otro lado, las autoridades recomiendan a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos

