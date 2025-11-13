Alerta alimentaria por presencia de listeria en varios quesos que se venden en Euskadi
Los productos afectados se comercializan bajo las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski, con diferentes lotes y fechas de caducidad
Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:08
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria por la presencia de Listeria monocytogenes en varios quesos que se comercializan bajo las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski, con diferentes lotes y fechas de caducidad. El Departamento de Salud de Gobierno Vasco ha tenido conocimiento de este aviso a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) después de que las autoridades sanitarias de Navarra trasladaran la notificación.
Según la información disponible, la distribución inicial se ha llevado a cabo en Euskadi, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Aunque se procederá a la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.
Los datos de los productos implicados son:
-
Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda BEIARDI
Producto 1
Número de lote: 2528430.
Fecha de caducidad: 29/09/2026.
Peso de unidad: 500g.
Temperatura: refrigerado.
Producto 2
Número de lote: 2528410.
Fecha de caducidad: 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026.
Peso de unidad: 3 Kg.
Temperatura: refrigerado.
Producto 3
Número de lote: 2528410.
Fecha de caducidad: 16/09/2026.
Peso de unidad: 200g.
Temperatura: refrigerado.
-
Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda La Borda de AGORT
Producto 4
Número de lote: 2528410.
Fecha de caducidad: 12/09/2026.
Peso de unidad: 3 kg.
Temperatura: refrigerado.
Se adjunta imagen disponible.
-
Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado Udabe
Producto 5
Número de lote: 2528410.
Fecha de caducidad: 22/10/2026.
Peso de unidad: 250 g.
Temperatura: refrigerado.
-
Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado EROSKI
Producto 6
Número de lote: 2528410.
Fecha de caducidad: 07/10/2026.
Peso de unidad: 250 g.
Temperatura: refrigerado.