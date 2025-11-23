Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español La Unión Europea asegura que el producto afectado ya no está en el mercado

Silvia Osorio Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:55 Comenta Compartir

La Unión Europea ha emitido una alerta alimentaria de carácter «grave» por listeria en hummus de remolacha que se venden en formato de comida preparada. La conocida como 'Listeria monocytogenes' es un patógeno que puede causar importantes afecciones a la salud.

Según el informe publicado por el Sistema de Alertas Europeas de Seguridad (RASFF) en su web este pasado 17 de noviembre, el país que dio la voz de alerta fue Francia. Como es habitual, el informe no ofrece más detalles sobre el lote afectado, pero sí confirma que ya se ha retirado del mercado.

Tras el aviso recibido, el RASFF, el organismo que se encarga de velar por la seguridad alimentaria en el Viejo Continente, sometió el pasado 29 de octubre a un análisis un lote de este plato precocinado y en el se detectaron un total de 25 gramos de este microorganismo que está prohibido en cualquier alimento.

Ampliar Imagen de archivo de un hummus de remolacha.

La listeria es la causante de infecciones alimentarias más violentos, con una tasa de mortalidad entre un 20 a 30 %. Mientras que muchas bacterias generalmente infectan órganos específicos del cuerpo humano, la listeria puede infectar muchos distintos, tales como el cerebro o membranas de la médula espinal o el torrente sanguíneo. Recientemente, también se retiraron del mercado varios productos cárnicos y en quesos por listeria que se han vendido en Euskadi.