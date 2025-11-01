El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Lotería Nacional del sábado riega de millones un municipio conocido por sus cuevas: comprobar resultados del 1 de noviembre

Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:33

Comenta

Nueva alerta alimentaria que afecta a España y que tiene que ver con las almendras procedentes de España. La Unión Europea ha emitido un aviso de carácter «grave» por altos niveles de un componente químico que puede provocar, entre otras cosas, cáncer.

El Sistema de Alertas Europeas de Seguridad (RASFF), el organismo que se encarga de velar por la seguridad alimentaria en el Viejo Continente, recibió un aviso de Alemania tras realizar un análisis en el que se detectó la presencia de altas cantidades de aflatoxina B1, una micotoxina que puede ser nociva para la salud.

Según el informe publicado por el organismo europeo en su web este pasado 29 de octubre, este componente químico no puede superar los 8 µg/kg - ppb y, sin embargo, en el análisis realizado el día 10, arrojó 36,4.

La aflatoxina B1 es la más frecuente en los alimentos y una de las aflatoxinas genotóxicas y carcinógenas más potentes. Según explica la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, las aflatoxinas son micotoxinas producidas por dos especies de 'Aspergillus', un hongo localizado especialmente en zonas con climas cálidos y húmedos. Puesto que se sabe que las aflatoxinas son genotóxicas y carcinógenas, la exposición a través de los alimentos debe mantenerse lo más baja posible. Las aflatoxinas pueden estar presentes en alimentos como cacahuetes, frutos secos, maíz, arroz, higos y otros alimentos secos, especias, aceites vegetales crudos y granos de cacao, como resultado de la contaminación fúngica antes y después de la cosecha.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  2. 2 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
  3. 3 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  4. 4

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  5. 5

    Los turistas paran los pies a los hosteleros bilbaínos careros
  6. 6

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  7. 7

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  8. 8

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  9. 9

    Grand Prix: cuando el menú del día se convierte en leyenda
  10. 10

    Extinguido el incendio forestal de Güeñes tras calcinar 26 hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España

Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España