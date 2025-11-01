Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España

Silvia Osorio Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:33 Comenta Compartir

Nueva alerta alimentaria que afecta a España y que tiene que ver con las almendras procedentes de España. La Unión Europea ha emitido un aviso de carácter «grave» por altos niveles de un componente químico que puede provocar, entre otras cosas, cáncer.

El Sistema de Alertas Europeas de Seguridad (RASFF), el organismo que se encarga de velar por la seguridad alimentaria en el Viejo Continente, recibió un aviso de Alemania tras realizar un análisis en el que se detectó la presencia de altas cantidades de aflatoxina B1, una micotoxina que puede ser nociva para la salud.

Según el informe publicado por el organismo europeo en su web este pasado 29 de octubre, este componente químico no puede superar los 8 µg/kg - ppb y, sin embargo, en el análisis realizado el día 10, arrojó 36,4.

La aflatoxina B1 es la más frecuente en los alimentos y una de las aflatoxinas genotóxicas y carcinógenas más potentes. Según explica la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, las aflatoxinas son micotoxinas producidas por dos especies de 'Aspergillus', un hongo localizado especialmente en zonas con climas cálidos y húmedos. Puesto que se sabe que las aflatoxinas son genotóxicas y carcinógenas, la exposición a través de los alimentos debe mantenerse lo más baja posible. Las aflatoxinas pueden estar presentes en alimentos como cacahuetes, frutos secos, maíz, arroz, higos y otros alimentos secos, especias, aceites vegetales crudos y granos de cacao, como resultado de la contaminación fúngica antes y después de la cosecha.