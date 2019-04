«Pero si lo mío son las alcachofas...» El parrillero ganador, Carlos Corral (Casa Lola), arroja un puñado de sal durante el Campeonato de Euskalherria de Parrillas de Zarautz. / j. m. López Carlos Corral se proclama en Zarautz mejor parrillero de Euskal Herria pasando por la brasa una pieza madurada 35 días JULIÁN MÉNDEZ Lunes, 1 abril 2019, 08:28

Si está claro que el aparato más importante de cualquier gimnasio es... el espejo, tampoco debería de haber demasiadas dudas sobre el elemento fundamental para hacer una txuleta a la parrilla. ¡La carne, gallega o vasca! ¿Seguro? ¿No será la forma del asador? ¿O el carbón? ¿Y si el auténtico secreto estuviese en el arte del cocinero? Carlos Corral echó ayer por tierra cualquier idea preconcebida. Es de la Ribera navarra, dice que lo suyo, más que asar txuletas, es pelar alcachofas y se impuso pasando por la brasa de carbón cubano unas piezas de vaca Holstein criada en Alemania. ¿Cómo te quedas?

Su triunfo en el Campeonato de Euskal Herria de Parrillas-Txuleta celebrado ayer en Zarautz constituyó una sorpresa absoluta, pero las puntuaciones combinadas de un jurado profesional y de otro popular no dejaron lugar a dudas:el mejor parrillero de Euskalherria está en la Ribera. A Corral (38 años) nadie le ha regalado nada. Sabe lo que es la hostelería desde los 8 años, se ha pasado media vida sacando adelante, entre currelas y camioneros, un menú de 9 euros en un polígono industrial y, desde hace cinco, ha cumplido el sueño de montar un asador-sidrería en el centro histórico de Tudela. «Soy un enamorado de la sidra y de la carne», resume. «Aunque lo mío es pelar alcachofas y limpiar verduras», ríe.

En el antebrazo derecho tiene Carlos Corral tatuada su vida entera: la cabeza de una vaca, un enorme cuchillo con cachas de madera, la leyenda 'my story isn't over' (algo así como la historia continúa) y cuatro monigotes que representan a sus cuatro hijos que, ayer, saltaban de contento alrededor del padre. «Hoy es el primer día que cierro desde que abrí Casa Lola. ¿Secreto? Solo hay amor y cariño. La carne que he traído es especial. Alemana, con 35 días de maduración...», dice este cocinero que sirve a diario un menú 'especial brasa' por 17 €.

La competición celebrada ayer en Zarautz estuvo muy reñida. Juan Gil (La Despensa del Zabala) y Erick Motrales (La Casa de Napoleón) compusieron la representación alavesa mientras que Aitor del Olmo (Amaren) y Óscar García (Txakoli Simón) alzaron en el malecón de Zarautz la bandera de Bizkaia. García, que pasó por la brasa un chuletero de vaca frisona de 8 años (Valdi Cárnicas) y salió en último lugar, padeció las consecuencias de la combustión del carbón vegetal caribeño.

El sábado, Joseba Odriozola, del Asador Araneta (Zestoa), fue el ganador incontestable del concurso de rodaballos a la parrilla, sacando a las mesas un pescado en un punto increíble con refrito de aceite, vino blanco de mesa y vinagre de manzana. Los alaveses Marian Uliarte (Guzurtegi) y Roberto del Salvador (Txertena, en Vitoria) mostraron sus dotes para la parrilla, lo mismo que Aitor del Olmo (Amaren) y Urko Zarazua (del Txakoli de Bilbao). Para el recuerdo el rodaballo con refrito de jamón y jugo de carne que se sacó de la manga Jules Dupoy, un jovencito con aires de surfero que cocina en el Barbakoa de Ciboure. Un 'mer et montagne' a la francesa. Olé.