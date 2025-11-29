El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alberto Hernández, nutricionista: «Este es el mejor plato preparado de la historia de Mercadona»

Se trata de un plato listo para calentar que combina proteína de pescado con vegetales, y que, además, cuesta menos de 6 euros

Marina León

Marina León

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:12

Si hay una sección de Mercadona que se ha convertido en un auténtico salvavidas para aquellos que no disponen de mucho tiempo para cocinar, es la de 'Listo para comer'. El supermercado valenciano cuenta con una amplia variedad de platos preparados para todos los gustos.

Entre las diferentes opciones, el nutricionista Alberto Hernández (@nutrialberto) destaca a una para aquellos que buscan rapidez sin renunciar a una alimentación equilibrada. Se trata de un plato listo para calentar que combina proteína de pescado con vegetales, y que, además, cuesta menos de 6 euros. «Es posiblemente el mejor plato preparado de la historia de Mercadona», asegura el experto en alimentación.

Se trata del bol de salmón con verduras asadas. Entre los ingredientes, el protagonista principal es el salmón marinado, que constituye un 30% del contenido. Aliñado con una mezcla de miel, mostaza, zumo de mandarina, almendra picada y un toque de pasta de ajo y vinagre de vino. En cuanto a la guarnición, lleva arroz cocido, calabacín, patata, pimiento rojo y boniato.

