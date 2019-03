Sociedad

Evelin Naranjo, de 31 años, maestra de preescolar, sostiene a su hija Victoria Naranjo, de un año, mientras posa para una fotografía en la semana en que regresó al trabajo, en Las Tunas, Cuba, el 18 de febrero de 2019. La licencia de maternidad obligatoria en Cuba es de un año y puede ser tomada por la madre o el padre. Evelin estuvo fuera por 52 semanas. "Es un gran esfuerzo para mí no poder ver a mi hija debido a mi trabajo, pero lo hago por su propio bien", dijo

Tatiana Barcellos, de 37 años, funcionaria de la Fiscalía Federal, su hija Alice, de ocho meses de edad, y su esposo Marcelo Valenca, de 39 años, profesor en una escuela de la Marina, posan para una fotografía el día en que Tatiana regresó al trabajo, en su hogar en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de enero de 2019. El permiso legal para las madres que trabajan en el sector público en Brasil es de 120 a 180 días. Los padres tienen derecho a cinco días. Tatiana tomó dos meses de vacaciones, además de seis meses de licencia por maternidad. Marcelo tenía 20 días de licencia por paternidad. "Me siento ansiosa y preocupada por que mi ausencia cause estrés a mi bebé. Creo que las madres deben tener al menos un año de permiso de maternidad, considerando las necesidades físicas y emocionales de los bebés en pleno desarrollo", dijo Tatiana. "Tenía seis meses de licencia por maternidad solo porque soy funcionaria... Creo que 180 días no son suficientes para satisfacer las necesidades de un bebé recién nacido"

Natalia Segredo, abogada que trabaja para un bufete, y su esposo Mathias Moscardi, empresario autónomo dedicado a la importación de juguetes, posan con su bebé Alfonsina, de tres meses, en la semana en que Natalia regresó a trabajar, en Montevideo, Uruguay, febrero. 14, 2019. Natalia volvió al trabajo el 11 de febrero después de 98 días de licencia de maternidad pagada. "Volver al trabajo genera inseguridad y angustia. La angustia por no saber cómo reaccionará mi hija ante mi ausencia; la inseguridad por pensar que puedo dejar de producir leche, que el bebé puede negarse a tomar el biberón o a mamar si se acostumbra a la tetina. Miedo porque es tan pequeña..., ella puede sentir que la estoy dejando de lado y tengo un profundo sentimiento de que la estoy abandonando ", dijo Natalia

Jenny Shrestha, de 34 años, que trabaja como supervisora en Prime Commercial Bank LTD, sostiene a su hijo de tres meses, Aayan Shrestha, mientras posa para una fotografía junto a su esposo Ashish Shrestha, de 35 años, y el hijo mayor, Aayush Shrestha, de 7 años. la semana en que Jenny volvió a trabajar, en Katmandú, Nepal, el 25 de febrero de 2019. Jenny estuvo de baja por maternidad durante dos meses y Ashish por diez días. El permiso legal de maternidad en Nepal es de 98 días. "Me sentí muy triste porque estoy muy apegada a mi hijo y es muy difícil dejarlo", dijo Jenny. "Al menos seis meses sería la cantidad justa de la licencia de maternidad". Ella dijo que su madre y su hermana ayudarán a cuidar a su bebé

Ferzanah Essack, de 36 años, desarrolladora de software, y su esposo Hassan Essack, de 37 años, también programador, posan para un retrato con su bebé Salma, de cuatro meses y medio, en la mañana del primer día de regreso al trabajo de Ferzanah, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 18 de febrero de 2019. La legislación laboral de Sudáfrica permite que las madres tomen cuatro meses de licencia de maternidad consecutiva, aunque los empleadores no están obligados a pagar a las empleadas durante este tiempo. Ferzanah estuvo de permiso durante cinco meses en total: cuatro meses de licencia de maternidad, dos semanas de vacaciones anuales y dos semanas más de vacaciones no remuneradas. Ella dice que seis a siete meses sería una cantidad más razonable de permiso de maternidad. Hassan se tomó 10 días de descanso. "Creo que la licencia de paternidad debería ser más larga: 10 días no es suficiente. Los padres también necesitan tiempo para establecer vínculos con los recién nacidos". Ferzanah dijo que está nerviosa y un poco asustada por dejar a Salma y volver al trabajo. "Nerviosa, muy nerviosa, un poco asustada, pero creo que estoy bien, estoy bien, sobreviviré". Los abuelos cuidarán al bebé mientras los padres trabajan. "Pagamos (por el cuidado de los niños) con amor y besos", dijo. "Con mucho amor, porque son las abuelas", dijo Ferzanah

Nahla Mohamed Abdel Rahman, de 37 años, profesora en la Facultad de Artes Aplicadas, sostiene a Younis, su bebé de tres meses, en casa en su primera semana tras la vuelta regreso al trabajo, en El Cairo, Egipto, el 22 de febrero de 2019. Nahla cogió sólo tres meses de baja de maternidad. El marido de Nahla, Ahmed Saleh Sobhie, de 39 años, trabaja como contable en el Eye Bank. Él no dejó de trabajar. Según la ley laboral egipcia, las madres pueden tomar entre tres y cuatro meses de descanso con licencia de maternidad pagada y hasta dos años de licencia sin sueldo. Los padres no pueden tomar ningún permiso de paternidad. Nahla va a trabajar cinco días a la semana y su hermana cuida a su bebé, ya que las guarderías son demasiado caras para ella. "Siempre me siento preocupada y temerosa cuando dejo a Younis: los tiempos de alimentación y de sueño aún son demasiado difíciles de controlar, por eso siempre llamo a mi hermana Heba para asegurarme de que mi bebé esté bien", dijo. "Creo que sería mejor tener un período de tiempo más largo, hasta que mi bebé tuviera seis meses. Para entonces, puede comenzar a comer y no dependería totalmente de la lactancia"

Blanca Eschbach, de 32 años, posa para un retrato con su hija Olivia en su primer día de regreso al trabajo después de una baja de maternidad de 10 semanas en San Antonio, Texas, EEUU, el 4 de marzo de 2019. Blanca es coordinadora de psicología en una casa de acogida infantil en el sur de Texas, y su esposo, Jonathan, de 30 años, trabaja en Home Depot (una cadena similar a Leroy Merlin en España). "Ahora que ya conozco las rutinas de mi bebé e interpreto sus reacciones, tengo que dejarla en manos de unos extraños para que me ayuden a criarla mientras estoy en el trabajo", dijo Blanca. "Siento que... la estoy perdiendo en este momento tan importante". Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los Estados Unidos son la única nación industrializada que no garantiza el permiso parental pagado a sus ciudadanos, y muchas familias se enfrentan a decisiones difíciles que pueden generar una gran presión financiera y emocional

Alesya Rutsevich, de 28 años, oftalmóloga, su esposo Pyotr, de 28 años, programador, y su hijo Daniil, de 3 años, posan para una fotografía en su casa en la semana en que Alesya volvió a trabajar, en Minsk, Bielorrusia, el 23 de febrero de 2019. En virtud de la licencia de maternidad obligatoria en Birlorrusia, las madres reciben su ingreso mensual promedio durante 70 días antes del nacimiento y 56 días después. Cualquier pariente trabajador o tutor del niño puede tomar una licencia de cuidado infantil hasta tres años después del nacimiento. A los beneficiarios se les paga una suma fija según el número de hijos en la familia. Alesya volvió a trabajar después de tres años de licencia pagada. "Quería continuar mi actividad profesional para desarrollarme como profesional, no sólo como madre, pero me daba miedo y tenía dudas sobre si debería regresar", dijo Alesya. "Lo principal es no preocuparse y no entrar en pánico, porque el primer cambio es muy emocional". Daniil ahora va a la guardería. "Tres años son suficientes para criar a un niño, fijarle unas rutinas y desarrollar sus aptitudes sociales: cómo comportarse en un equipo, con niños, con padres. A los tres años, ya es un adulto en pequeño"

Itziar Rufo López, de 42 años, que trabaja en el departamento de Comunicación de una fundación empresarial, posa con su esposo Manuel Blázquez, de 41 años, y su hijo Asier, de cinco meses y medio, en su casa, un día después de que Itziar regresara a trabajar, en Madrid, España, el 26 de febrero de 2019. El permiso legal de maternidad en España es de 16 semanas. Rufo agregó sus vacaciones y el tiempo de lactancia a su permiso de maternidad. "Debería extenderse a un año entero, cuando ya haya introducido otros alimentos aparte de la leche materna", dijo. "Estoy feliz de regresar a mi vida profesional, pero también me gustaría pasar más tiempo con él, especialmente ahora que está empezando a interactuar con nosotros. Ahora es el momento en que comienzas a disfrutar realmente de tu bebé, cuando él te devuelve una sonrisa. Creo que volvemos al trabajo cuando empezamos a disfrutar realmente de nuestros bebés". A partir del 1 de abril, el permiso de paternidad reunerado en España pasará a ser de 8 semanas

Lucie Sol, de 32 años, trabajadora social, su novio, Rudie Jonkmans, de 34 años, cocinera y su bebé de 22 semanas de edad, Lena Amelie, posan para una fotografía dentro de su casa el primer día en que Lucie volvió a trabajar, en Purmerend. Holanda, 18 de febrero de 2019. El permiso legal de maternidad en los Países Bajos es de 10 a 12 semanas. "Es una locura. Después de 10 a 12 semanas, todo mi mundo estaba todavía al revés", dijo Lucie. Se tomó un descanso adicional de tres meses, extendiendo su baja a 27 semanas en total. Rudie se cogió los dos días de licencia de paternidad oficial, pero tomó tres semanas adicionales de vacaciones para estar con su familia. El permiso de paternidad en los Países Bajos se alargó este año a un máximo de cinco días, pero esa mejora llegó demasiado tarde para Rudie, ya que su hija nació en 2018. "Me siento mal por dejarla. Tiene solo 5 meses y medio de edad, me gustaría mantenerlaa mi lado. Me siento culpable", dice Lucie. Ella cree que la licencia de maternidad debe durar al menos un año: "Los Países Bajos son un país muy rico y avanzado, pero en cuanto a la baja por maternidad estamos bastante atrasados"

La directora de relaciones públicas Peiru Ng, de 32 años, posa con su esposo, el gerente de finanzas Kenny Lee, de 33 años, y su hija de dos años y medio, Faith, y su hijo de 12 semanas, Scott, en su primera semana de regreso al trabajo, en su casa en Singapur, el 17 de febrero de 2019. Las madres de Singapur tienen en general derecho a 16 semanas de baja de maternidad remunerada, mientras que a los padres se les permite dos semanas de licencia. Peiru optó por finalizar su permiso de maternidad después de 12 semanas, cuatro semanas antes de lo que tiene derecho, debido a un período de mucho trabajo en la empresa. "Tener mi trabajo es como tener mi tiempo. Siento que el trabajo me hace una mejor mamá. Por supuesto, esto no quiere decir que haya nada de malo en ser una madre que se queda en casa, pero personalmente me gusta la sensación de llevar una vida propia, para mí, y no sólo desempeñando el papel de madre ", dijo. Kenny se tomó cinco días de descanso a pesar de que su compañía le permite dos meses. "Sólo cogí lo estrictamente indispensable", dijo, "Uno o dos meses sería excelente para la conciliación familiar pero, en términos realistas, es muy difícil abandonar tanto tiempo el trabajo"

Ana Huanca, de 34 años, su bebé Luciana de seis semanas, su hija mayor Anabel, de 5 años, y su esposo Luis Quaquira, de 44 años, posan para una fotografía en su tienda de alimentos en La Paz, Bolivia, el 26 de febrero de 2019. En Bolivia, las madres tienen derecho a 15 días de licencia por maternidad antes de dar a luz y 45 días después de haber dado a luz. Los padres tienen derecho a tres días. Sin embargo, Ana y Luis se encuentran entre la mayoría de los trabajadores bolivianos que no tienen empleos regulares -que les darían derecho a prestaciones como la licencia de maternidad-. Huanca volvió al trabajo dos semanas después de dar a luz y ella misma cuida a la bebé mientras trabaja. "Me sentí bien, fue un parto normal y ella nació sana", dijo sobre su regreso al trabajo tan pronto, después de dar a luz. Luis, que trabaja como mecánico, de forma independiente, no se despidió: "La única licencia que me concedí fue el día en que nació mi hija", dijo

Natalia Bulgakova, de 31 años, abogada en una empresa de consultoría, su esposo Anatoly, economista y su hijo Gleb, de siete meses, posan para un retrato en su apartamento en Moscú, Rusia, el 17 de febrero de 2019. Natalia ha estado de baja por matenidad durante nueve meses y volverá a trabajar en la segunda quincena de marzo. "Es agradable volver a hacer lo que estaba haciendo antes de la licencia de maternidad, volver al ritmo anterior de la vida. Pero al final del día, por supuesto, el niño le da emociones mucho más positivas. Por supuesto, me gustaría equilibrar de alguna manera ese estilo de vida y este, a fin de ofrecerle lo mismo al niño. Al mismo tiempo, salir a trabajar significa que me iré la mayor parte del día y podré dedicar tiempo al niño sólo por la tarde y los fines de semana ". La licencia de maternidad obligatoria en Rusia puede durar hasta tres años. Puede ser reclamado por cualquier pariente: madre, padre, abuela, abuelo o tutor del niño. Los beneficiarios reciben su ingreso mensual promedio durante un período de 140 días, 70 días antes y 70 después de dar a luz, pero esta suma está limitada a un total máximo de 301,000 rublos. La licencia de maternidad es pagada por el empleador, que luego es reembolsada por el estado. Después de este período inicial, a los beneficiarios se les paga el 40% de su ingreso mensual promedio por hasta 1.5 años, pero no más de 26,152 rublos por mes. El pago no está garantizado por el período comprendido entre 1,5 y tres años. Durante todo el período de la licencia de maternidad, el empleador está obligado a garantizar el puesto de trabajo a la madre o al cuidador

Marlena Mucha, 31, su esposo Wojciech Flakiewicz, 39, e hijos Borys, 4, y Julek, 1, posan para una fotografía en su apartamento en Varsovia, Polonia, el 26 de febrero de 2019. Marlena tomó 52 semanas de licencia por maternidad. En Polonia, una mujer que esté empleada puede tomar 52 semanas de baja maternal remunerada después del nacimiento de un hijo y recibir un pago de alrededor del 80 por ciento de su salario. El padre tiene derecho a dos semanas de licencia de paternidad remunerada, pero también puede tomar parte de la licencia de la madre. "Durante el primer mes trabajaré de 4 a 5 horas diarias. De esta manera, el proceso de dejar a mi hijo será más gradual. Por lo tanto, tendré algo de tiempo para acostumbrarme. Pero es difícil al principio. Creo que es más difícil para mí que para él ", dijo Marlena