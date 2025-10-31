Agreden a un periodista en Pamplona: «Grababa con su acreditación y le gritaron 'hay que darle'» José Ismael Martínez, profesional de El Español, ha necesitado puntos de sutura en el párpado tras recibir «puñetazos y patadas en la cabeza»

A.M. Viernes, 31 de octubre 2025, 09:13 Comenta Compartir

La movilización convocada ayer por GKS (Gazte Koordinadora Sozialista) contra la presencia del ultra Vito Quiles en Pamplona se saldó con dos personas detenidas y al menos cinco heridos, entre ellos cuatro policías y un periodista de 'El Español', que se encontraba en el campus de la Universidad de Navarra cubriendo el acto.

El profesional, llamado José Ismael Martínez, acabó en el hospital tras recibir «una paliza» por radicales encapuchados. Según denunció horas después, el reportero fue golpeado con «puñetazos y patadas en la cabeza». Fue atendido por un corte en el párpado del ojo derecho y recibió puntos de sutura.

Según detalla su medio, 'El Español', el periodista se encontraba junto a las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la UNAV en el momento de la agresión. Denuncian que un «numeroso grupo de encapuchados» se unió a la cabeza de la contramanifestación e increparon al periodista, que en ese momento grababa con su móvil, al grito de «¡deja de grabar, hijo de puta!». «Luego le arrojaron varios objetos, irreconocibles en la distancia, para posteriormente acercarse rápidamente a él, acorralarle y darle una paliza», señalan.

▶️Siguen los disturbios en Iturrama con cargas policiales contra un grupo de radicales que está generando incidentes. Esta es una de las imágenes minutos previos en el campus donde han agredido a un periodista brutalmente

📹Imágenes y créditos por @AuzoNews pic.twitter.com/32ttBmYQCe — Pamplona Actual (@Pamplonaactual) October 30, 2025

Ismael Martínez aseguró horas después que se había identificado como periodista y llevaba colgada al cuello su acreditación profesional, tal y como se ve en los vídeos difundidos en las redes sociales. Él se encontraba en Pamplona para cubrir el acto que el agitador Quiles pretendía llevar a cabo en el campus. Pese a que el evento no tuvo lugar, el reportero cubrió la movilización convocada por GKS en protesta de la presencia de Quiles en Pamplona.

«Una ensalada de golpes»

Una vez recibido el alta, la víctima entró en directo en 'Horizonte', el programa de Iker Jiménez en Cuatro, para narrar cómo fue la agresión. Según su testimonio, le acorralaron, cayó al suelo y recibió «una ensalada de golpes». El subdirector de 'El Español', Jorge Calabrés, que se encontraba en plató fue más contundente: «Él estaba grabando con su acreditación visible y, aun así, le gritaron 'hay que darle'. Le golpearon con puñetazos y patadas en la cabeza».

«Estamos hablando de una agresión a una persona que no estaba inmiscuida políticamente en esa concentración y que estaba ahí para garantizar el derecho de información», explicó Martínez anoche en televisión, donde confesó que aún no había visto las imágenes de la agresión.

Martínez aclaró que «me encuentro en un estado de salud favorable», pese a que su rostro estaba completamente magullado como consecuencia de la paliza recibida. El periodista defendió que «la gente salga a la calle y exprese sus ideas, sean las que sean» pero denunció que «se pegue a la gente». «Estamos asistiendo a un crecimiento de la polarización que es preocupante», sentenció.