Los agentes rurales hallan medio centenar de jabalíes muertos en la zona afectada de Barcelona

Miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME) trabajan en el rastreo de la 'zona cero' del brote de peste porcina africana.

Cristian Reino Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:13

Medio centenar de jabalíes han aparecido muertos entre el viernes pasado y este miércoles, en la primera semana desde que estalló el brote de la peste porcina africana en Barcelona. Todos los ejemplares sin vida han sido hallado en la zona cero del brote, situado en el entorno de Cerdanyola del Vallès, en un área de seis kilómetros de radio. Los laboratorios aún tienen que confirmar la causa del fallecimiento de estos animales, pues de momento la cifra oficial de jabalíes muertos por la peste porcina africana se eleva a nueve.

En cualquier caso, desde el cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat han asegurado este miércoles que se trata de un «escenario positivo» el hecho de que hasta la fecha no ha aparecido ningún ejemplar muerto fuera de la zona afectada. Querría decir que el foco está concentrado en una zona y no se estaría extendiendo más allá del perímetro en el que trabajan 400 efectivos de los agentes rurales, Guardia Civil, UME, bomberos, mossos y policías locales.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a trasladar un mensaje de «tranquilidad» a la población con los casos de peste porcina africana, recordando que se pueden consumir productos de porcino sin ningún riesgo. «Estamos trabajando muy bien con las administraciones y también con el sector del porcino para erradicar con contundencia este foco. Pido tranquilidad y serenidad al sector y a los ciudadanos, que se puede continuar consumiendo productos porcinos, carne fresca y productos transformados porque no hay ningún riesgo», ha asegurado Planas en declaraciones al programa 'La hora de la 1', de Televisión Española, que recoge Europa Press.

El titular del ramo ha recordado que actualmente se han encontrado 40 cadávares de jabalíes muertos en la zona perimetrada, de los cuales nueve han dado positivo, destacando que «no hay ningún positivo» en las granjas porcinas de la zona, donde los ganaderos están aplicando las medidas de bioseguridad.

«Estábamos preparados, lo fundamental es aislar del foco cualquier explotación y por eso trabajamos con contundencia y determinación para erradicar el virus», ha explicado.

De esta forma, Planas ha destacado la colaboración y coordinación que se está dando entre todas las Administraciones y el sector porcino en esta crisis, así como la «absoluta transparencia» con la que se está trabajando e informando sobre las novedades del caso.

Además, España sigue trabajando para mitigar el impacto de las exportaciones del sector porcino en los mercados exteriores, donde se exporta a 104 países y hay 24 protocolos de regionalización «muy claros» como el de China, donde el mercado se mantiene excepto la provincia de Barcelona, por lo que se puede exportar «sin ningún problema».

«Ayer tuvimos la buena noticia de que Reino Unido aplica la misma demarcación europea y estamos en contacto con Canadá, que tiene regionalización pero nos pide explicaciones adicionales, trabajaremos con los demás, teniendo en cuenta que hay destinos y productos, lo que vamos hacer es unir técnica, diplomacia y la defensa del sector porcino», ha reiterado.

En este contexto, Planas ha destacado que juega un papel importante que España «tiene una reputación de que cumple las normas». «Pero hemos dejado el estatus de país libre de peste porcina africana que solo recuperarmos 12 meses cuando se haya extingido el último foco», ha explicado.

Por último y tras la petición de su comparecencia por parte del PP, Planas ha recordado que «no hay ningún problema» ya que éste es un Gobierno «transparente que trabaja para el sector», mientras que respecto a la petición de reunirse con los consejeros de las CCAA, ha reiterado que lo hará de nuevo esta tarde por videoconferencia.