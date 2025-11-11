El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de la manifestación celebrada el domingo en Sevilla. EFE

Las afectadas por el escándalo de las mamografías en Andalucía presentan 25 denuncias

El abogado de Amama asegura que cinco abogados están estudiando otros 200 casos

Yolanda Veiga

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:01

La crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía prosigue su periplo judicial. El abogado de la asociación Amama, que aglutina a las ... afectadas por los retrasos en los diagnósticos, ha confirmado a EL CORREO que se han interpuesto ya 25 denuncias individuales y ha anunciado que habrá más. «El viernes presentamos una quincena de denuncias en Sevilla. Hoy estamos en Jaén y vamos a presentar otras diez o quince. Luego seguiremos por Cádiz, Huelva, Málaga… por todo Andalucía. Estamos estudiando más de doscientos casos y tengo a cinco abogados trabajando solo en esto», explicó Manuel Jiménez Soto.

