Aena exigirá a 'La Paloma' y otros 18 aeropuertos que vendan el agua a un euro

Aena tiene previsto incluir en licitaciones de tiendas, quioscos y máquinas expendedoras de 'La Paloma' y otros 18 aeropuertos la venta de botellas de agua a un euro, precio que se está incluyendo tanto en las renovaciones de contratos como en los nuevos pliegos. Así lo confirma el Gobierno en una respuesta parlamentaria remitida a los diputados de Ciudadanos Fernando Navarro e Irene Rivera, que el pasado mes de enero registraron una batería de preguntas interesándose por el alcance de esta condición en las nuevas licitaciones.

En su respuesta, el Ejecutivo señala que los aeropuertos en los que está previsto incluir la venta de agua embotellada a 1 euro son en las tiendas de convivencia (aquellas de no más de 500 metros cuadrados y que permanezcan abiertas al menos 18 horas al día) y de prensa de los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife-Norte, Fuerteventura, Lanzarote, Málaga-Costa del Sol, Barcelona-El Prat y el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia e Ibiza.

Esta condición también se incluirá en los nuevos concursos de máquinas expendedoras de los aeropuertos de Sevilla, Jerez, Girona-Costa Brava, Palma Mallorca, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol, Menorca, Barcelona-El Prat, Alicante-Elche, San Sebastián, Bilbao, Zaragoza, Burgos y el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

206 fuentes en 24 de sus aeropuertos

Asimismo, el Gobierno señala que Aena «está realizando todas las actuaciones necesarias para que todas sus infraestructuras dispongan de la venta de agua a 1 euro a disposición del usuario, en locales comerciales y/o máquinas expendedoras, o bien de forma gratuita instalando fuentes de agua».

En este sentido, señala que Aena ya dispone de 206 fuentes de agua en sus instalaciones al servicio del pasajero distribuidas en 24 aeropuertos de la red. En el resto, de más baja afluencia de pasajeros, apostilla, se están instalando de forma gradual.

Según detalla en la respuesta remitida por el Ejecutivo, Aena cuenta con doce aeropuertos de su red que disponen de 38 locales comerciales en los que se vende botellas de agua a 1 euro: Adolfo Suárez Madrid-Barajas (14), Barcelona-El Prat (2), Palma de Mallorca (5), Alicante-Elche (3), Valencia (3), Sevilla (2), Bilbao (2), Girona-Costa Brava (1), Santiago (2), Vigo (1), Ibiza (2), y Fuerteventura (1).

Asimismo, ocho aeropuertos de la red de Aena, disponen ya de máquinas expendedoras con venta de botellas de agua a 1 euro. Concretamente, un total de 101 máquinas, que se encuentran distribuidas en los aeropuertos de Gran Canaria (38), Tenerife Sur (32), Fuerteventura (20), Vitoria (2), Valladolid (3), León (2), Salamanca (2), y Granada-Jaén (2).

Por último, el gestor aeropuerto esgrime que en aquellos aeropuertos en los que no se dispone de máquinas expendedoras de botellas de agua con precio de 1 euro, esto no significa que no pueda ofrecerse su venta en locales comerciales y/o se disponga de agua gratuita a través de la instalación de fuentes en los aeropuertos.