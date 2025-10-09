El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Tubos Reunidos suspende su actividad en EE UU por los aranceles de Trump
Un hombre pasea con un paraguas bajo los banderines colgados en Catarroja este 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Efe

La Aemet pone bajo aviso a 15 provincias por fuertes lluvias y lanza para mañana la alerta roja en zonas de Alicante y Murcia

La Agencia eleva a rojo los avisos en el litoral sur de Alicante y en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde la dana Alice podría dejar acumulados de hasta 180 litros en 12 horas

J. A. G.

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:39

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto este jueves bajo avisos a quince provincias de siete comunidades autónomas por lluvias «muy fuertes y persistentes» ... asociadas a la dana Alice, que ya ha dejado importantes precipitaciones en las provincias de Valencia y Alicante y ha obligado a aplazar o suspender los actos programados por el 9 de Octubre, Día de la Comunitad Valenciana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  2. 2

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  3. 3

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  4. 4

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  5. 5

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  6. 6

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  7. 7 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  8. 8 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  9. 9

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  10. 10

    Hamás e Israel firman una paz temporal mientras los rehenes son reunidos en puntos seguros de Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Aemet pone bajo aviso a 15 provincias por fuertes lluvias y lanza para mañana la alerta roja en zonas de Alicante y Murcia

La Aemet pone bajo aviso a 15 provincias por fuertes lluvias y lanza para mañana la alerta roja en zonas de Alicante y Murcia