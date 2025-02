Aemet adelanta la previsión del tiempo para el fin de semana en Bizkaia. Y no te va a gustar... El invierno se dejará notar sobre todo el sábado con bajas temperaturas y lluvia

Ya vemos un poco más cerca el fin de semana y la mente comienza a hacer planes que dependen, sobre todo, de las predicciones meteorológicas. ¿No lloverá y podré ir al monte o caerán chuzos de punta y no me quedará más remedio que quedarme en casa? Durante esta semana hemos tenido temperaturas frías a primera hora de la mañana, pero el ambiente se ha caldeado un poco en las horas centrales del día gracias a algunos rayos de sol y el buen tiempo en general. ¿Podremos seguir disfrutando de un ambiente casi primaveral en pleno invierno el sábado y el domingo? Pues según la predicción de Aemet para las próximas jornadas en Bizkaia, tenemos malas noticias.

Ya hemos comentado que las temperaturas son fresquitas, con mínimas este jueves de 2 grados en algunos puntos de Bizkaia y 14 de máxima. Ni tan mal teniendo en cuenta que estamos en plena época invernal. El viernes los termómetros experimentarán una ligera subida de los termómetros. De esta forma, se esperan mínimas de 4 grados, mientras que las máximas se mantendrán en los mismos valores que el día anterior.

La mala nueva es que, al contrario que estos días, lloverá copiosamente durante todo el día. Incluso con tormentas que se originarán en algunas zonas de Bizkaia hasta bien entrada la tarde. Justo cuando muchos comienzan su fin de semana. La ley de Murphy en su máximo esplendor.

No pasaremos mucho frío en las horas centrales de día, con una horquilla de entre 8 y 11 grados en Bizkaia. En Gipuzkoa, la situación será similar, mientras que en Vitoria no se pasará de los 7 debido al viento, que comenzará a soplar del norte, según la agencia vasca de meteorología Euskalmet. Para que seamos conscientes del frío que hará sobre todo al final de la jornada, la cota de nieve bajará de los 1.000 metros.

Lluvia y tregua el sábado

Con estos antecedentes, el sábado no tendremos muchas ganas de salir a la calle. Seguirá haciendo frío, con una nueva bajada de las temperaturas que llegarán a los 3 grados y tan sólo 11 de máxima. También lloverá, aunque por fortuna, su intensidad será menor a medida que transcurra el día. Eso nos permitirá dar un paseo por la tarde. Eso sí, bien abrigados y con paraguas.

Mejor se pondrá la cosa el domingo. El frío no desaparecerá, ya que las temperaturas no sufrirán apenas variaciones salvo la máxima, que volverá a los 13 grados. Pero no se esperan lluvias, pese a la aparición de nubes que amenazarán con impedir el paso de los rayos de sol. Podremos pasear tranquilos por la calle dejando a un lado los paraguas.

Ya el lunes el tiempo experimentará en Bizkaia una ligera mejoría con un aumento generalizado de las temperaturas, sobre todo a primera hora de la mañana. A primera hora, eso sí, podría llover. Pero esa ya es otra historia...