La advertencia de un asesor fiscal sobre una práctica habitual en los restaurantes: «Es ilegal»

Jose Ramón López es asesor fiscal y a través de su perfil en redes sociales (@tu_blog_fiscal) ofrece información y asesoramiento para ayudar a sus seguidores a comprender mejor sus derechos y obligaciones en materia fiscal y laboral. En una de sus últimas publicaciones ha denunciado una práctica habitual en numerosos restaurantes: «Me la colaron este fin de semana y no me di cuenta», ha afirmado. «No siempre es fácil darse cuenta, pero esto no se puede hacer, es ilegal», afirma.

El creador de contenido cuenta que acudió a comer a un establecimiento y se fijó en que tenían un menú por 23 euros, que fue lo que finalmente pidió. La sorpresa llegó en el momento de pagar la cuenta, cuando comprobó que se había añadido sin previo aviso un incremento del 10% de IVA: «Esto realmente no se puede hacer porque la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios dice que la información tiene que ser clara y que los precios deben tener el IVA incluido para no dar lugar a confusiones», explica.

«Cuando una persona va a comer o a comprar cualquier producto a un supermercado, el precio que se refleja es el total con impuestos. En este restaurante no ocurre y, como digo, los precios en la carta deben aparecer con el IVA incluido», puntualiza. Asimismo, incluso si el local quiere añadir un suplemento de terraza, «tienen que poner en la propia carta una columna al lado con el precio final», apunta.

¿Qué podrías hacer ante esta situación? El experto financiero asegura que «te va a tocar pagarlo sí o sí». En este sentido recomienda recoger pruebas para poder demostrar que el restaurante está realizando una práctica ilegal. Posteriormente, se podría tramitar una denuncia en Consumo.

