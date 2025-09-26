El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre

La aclaración del nutricionista Pablo Ojeda sobre la cerveza: «No es el demonio ni una bomba calórica»

El experto cuenta que un vaso de 330 ml tiene prácticamente las mismas calorías que un plátano, un vaso de leche o un puñado de frutos secos

Marina León

Marina León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:59

«Hoy vengo a desmentir uno de los grandes mitos de la humanidad sobre la cerveza». Así ha comenzado el conocido nutricionista Pablo Ojeda uno de sus videos de Instagram en los que habla sobre salud y nutrición. «Hay mucha confusión. La cerveza no es el demonio ni una bomba calórica», asegura. El problema, según el experto, no es la cerveza en sí, «sino que muchas veces viene acompañada de snacks salados, fritos, tapeo...», cuenta.

Otros de los factores más perjudiciales para la salud son «el consumo excesivo o el descontrol del hambre después», añade. Si nos fijamos exclusivamente en las calorías, «un vaso de cerveza de 330 ml tiene prácticamente las mismas un plátano, un vaso de leche, un puñado de frutos secos, e incluso menos que un zumo industrial o un batido de chocolate», puntualiza.

«El secreto está en el equilibrio», indica Ojeda. «Una buena alimentación de base, ejercicio, descanso y luz natural», señala. Cuando todo esto lo tenemos controlado, «tomarte una cerveza no engorda. No se trata de prohibir, sino de disfrutar con moderación y responsabilidad», concluye.

El especialista sevillano se ha hecho muy popular por sus consejos sobre salud y nutrición y cómo conseguir una dieta lo más sana posible. Cuenta con más de 200.000 seguidores solo en Instagram. Recientemente, ha publicado un libro 'Cuando me alimenté del juego', que tuvo mucha repercusión por sus duras confesiones sobre su adicción al juego y sus trastornos alimenticios que sufrió en su juventud.

